أسعار التكييفات اليوم الثلاثاء 2025.7.8

أسعار التكييفات للمستهلك في الأسواق؛ «فيتو» ترصد لقرائها أسعار المكيفات 2025 للمستهلك في الأسواق، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء التكييفات مع ارتفاع درجات الحرارة.

أسعار التكييفات للمستهلك في الأسواق

وجاءت أسعار التكييفات للمستهلك في الأسواق كالأتي:

اسعار التكييف 1.5 حصان تترواح ما بين 22 الى 30 الف جنيه

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن تبريد سريع أبيض AY-A12ZSE بسعر 27465 جنيه

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن ديچيتال بلازما كلاستر أبيض AY-AP12ZHE بسعر29585 جنيه

تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بارد ديچيتال بلازما شيلد أبيض TH-H12YEE بسعر 24000 جنيه

أسعار التكييف 2.25 حصان تتراوح ما بين 30 و37 ألف جنيه

تكييف تورنيدو اسبليت 2.25 حصان بارد ديچيتال تبريد سريع أبيض TH-C18ZEE بسعر33075 جنيه.

تكييف تورنيدو اسبليت 2.25 حصان بارد - ساخن ديچيتال أبيض TY-C18WEE بسعر 35750 جنيه.

أسعار التكييف 3 حصان تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه.

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