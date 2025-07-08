فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالغربية للعام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، إدارة التدريب والمدارس، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2025 – 2026، بدءًا من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، وذلك للطلاب الحاصلين على مجموع 260 درجة طبقًا لأعلى المجاميع.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة في الغربية أنه سيتم تقديم الأوراق بمدارس التمريض لكل مركز وفقًا للتوزيع الجغرافي، على أن يتم التقديم للطلاب الذكور بمدرسة تمريض طنطا بنين، بينما يتم توزيع الطالبات على مدرسة تمريض بنين كفر الزيات، حسب شرائح التنسيق التالية:

الطلاب الحاصلون على مجموع من 280 إلى 275 درجة: يوم 13 يوليو 2025

من 274 إلى 269 درجة: يومي 14 و15 يوليو

من 268 إلى 260 درجة: يومي 16 و17 يوليو

للمتخلفين من الأيام السابقة: يوم 19 يوليو

وأكدت وكيل صحة الغربية أن الطالب أو الطالبة لن يُعتبر مقبولًا إلا بعد الانتهاء من جميع إجراءات التنسيق، والتي تتضمن اجتياز اختبارات القدرات بنسبة نجاح لا تقل عن 70%، وتشمل:

اختبار اللغة العربية اختبار اللغة الإنجليزية اختبار الحاسب الآلي

وفي حال اجتياز هذه الاختبارات، يخضع المتقدم لاختبارات إضافية تشمل:

الاختبار النفسي كشف الهيئة الكشف الطبي

وشدد الإعلان على ضرورة حضور ولي الأمر لتأكيد صحة البيانات، وأهمية تقديم ما يثبت حصول الطالب على شهادة إتمام الصف الثالث الإعدادي من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، حيث لن يُعتد بالتقديم في حالة غياب هذا المستند، وسيتم استبعاد الطالب من التنسيق.

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