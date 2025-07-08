الثلاثاء 08 يوليو 2025
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لحظة اندلاع حريق هائل في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة (فيديو)

حريق هائل في المنطقة
حريق هائل في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، فيتو

حريق هائل في دمياط، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حريق هائل اندلع في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، حيث يظهر المقطع النيران المشتعلة، وتصاعد دخان كثيف من موقع الحريق.
وأظهر مقطع الفيديو، أيضًا، أصوات سيارات الإسعاف التي هرعت لمكان اندلاع الحريق الهائل، حيث انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة عليه قبل أن ينتشر الحريق بشكل كبير، وينتقل إلى العديد من الأماكن المجاورة في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.

 


بينما تقوم سيارات الحماية المدنية بإطفاء الحريق، ولم يتم الإعلان عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات في مكان الحريق.


ويتابع المسؤولون بـمحافظة دمياط وفرق الطوارئ تطورات الموقف للحريق الهائل في المنطقة الصناعية، مع استمرار جهود الإطفاء للتعرف على الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الحريق. 
 

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