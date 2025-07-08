لحظة اندلاع حريق هائل في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة (فيديو)

حريق هائل في دمياط، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حريق هائل اندلع في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، حيث يظهر المقطع النيران المشتعلة، وتصاعد دخان كثيف من موقع الحريق.

وأظهر مقطع الفيديو، أيضًا، أصوات سيارات الإسعاف التي هرعت لمكان اندلاع الحريق الهائل، حيث انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة عليه قبل أن ينتشر الحريق بشكل كبير، وينتقل إلى العديد من الأماكن المجاورة في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.



بينما تقوم سيارات الحماية المدنية بإطفاء الحريق، ولم يتم الإعلان عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات في مكان الحريق.

ويتابع المسؤولون بـ محافظة دمياط وفرق الطوارئ تطورات الموقف للحريق الهائل في المنطقة الصناعية، مع استمرار جهود الإطفاء للتعرف على الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.