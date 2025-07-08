الحكومة في مرمى نيران النواب بعد حريق سنترال رمسيس

شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب تكرار الأزمات، وآخرها حريق سنترال رمسيس، الذي أصاب الدولة المصرية بالشلل التام.

بيانات عاجلة أمام النواب بعد حادث سنترال رمسيس

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم إلقاء عدد من البيانات العاجلة، اتهمت الحكومة بالفشل في الأمن السيبراني، وغياب الرؤية في تأمين المعلومات المصرية.

هجوم حاد على الحكومة بعد حريق سنترال رمسيس

وهاجم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحكومة، قائلا: هي دي الحكومة اللي بتقول "مصر الحديثة"، متسائلا عن الأمن المعلوماتي.

تأخر الحكومة في التحرك تجاه حادث سنترال رمسيس

واستنكر النائب تأخر تحرك الحكومة بعد حادث حريق سنترال رمسيس، قائلا: وزير الاتصالات لم يتحرك إلا بعد مرور 14 ساعة على كارثة أصابت مصر بالشلل.

الحكومة فشلت في العديد من الملفات

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة فشلت في العديد من الملفات، مشددا على ضرورة استجواب الحكومة فض دور الانعقاد الحالي، في ظل استمرار الكوارث.

مطالب باستجواب الحكومة بعد حادث سنترال رمسيس

وشدد النائب على أهمية أن يكون هناك محاسبة، قائلا: هي دي الحكومة اللي هتحل مشكلة الإيجار القديم؟، متابعا: "أتحدى الحكومة تقدر تقوم بدورها في حل مشكلة الإيجار القديم".

غياب الأمن المعلوماتي تسبب في شلل بعد حادث سنترال رمسيس

وأكد عضو مجلس النواب أهمية استجواب الحكومة، قائلا: بعد صرف كل هذه المليارات ولا نستطيع تأمين سنترال رمسيس.

على البرلمان القيام بدوره في استجواب الحكومة

وطالب النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بأن يقوم البرلمان بدوره الوطني قبل فض دور الانعقاد، واستجواب الحكومة بشأن الفشل في العديد من الملفات، وآخرها حادث حريق سنترال رمسيس.

حكومة الزلط والرملة

وقال النائب: "هذه الحكومة التي أرفضها ورفضت برنامجها، فشلت فشلا ذريعا، وهي حكومة الزلط والرملة".

استجواب الحكومة بعد تكرار الحوادث

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة استجواب الحكومة بعد تكرار الحوادث في العديد من المواقع، والتي تكشف فشل الحكومة في التعامل مع الأزمات.

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