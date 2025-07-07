الإثنين 07 يوليو 2025
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بسبب حريق سنترال رمسيس، توفير أرقام بديلة للتواصل في حالات الطوارئ بأسوان

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

قام  مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ فى محافظة أسوان بالتواصل مع الجهات المعنية،بعد تعطل الخطوط الساخنة لاستدعاء سيارات الإسعاف والمطافى، بسبب اندلاع حريق بمبنى سنترال رمسيس، وأكدت إمكانية التواصل بأرقام (١٢٣ للإسعاف ) و( ١٢٢ النجدة )، (١٨٠ للحماية المدنية) من أى تليفون أرضى.

الاتصال بالأرقام البديلة 

و في حال تعذر الاتصال بهذه الخطوط يمكن للمواطنين بمحافظة أسوان، التواصل مباشرة عبر أرقام الأرضي البديلة لحين عودة الخدمة 
01002359777
01002015866
01117957211.

وبالنسبة لطلب سيارات الإطفاء فيمكن التواصل 
مع إدارة الحماية المدنية من خلال رقم (
0109 185 0186 )، بالإضافة إلى إمكانية التواصل من خلال مركز السيطرة  بالمحافظة  بالإتصال بالخط الساخن 114، وأرقام غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة 0972483116 و097243115.

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