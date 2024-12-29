الأحد 29 ديسمبر 2024
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حوادث

قوات الحماية المدنية تخمد حريقا نشب فى مصنع أثاث بدمياط وتنقذ 10 عمال

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع أثاث بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن دمياط ، من إخماد حريق هائل نشب فى مصنع أثاث بالمنطقة الصناعية، فيما أصيب 4 عمال بحالات اختناق، وانقاذ 10 آخرين حاصرتهم النيران إثر اندلاع الحريق وذلك باستخدام ونش.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط  بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع لإنتاج الأثاث الخشبي بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف، فيما دفعت الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى التعزيز بـ 5 سيارات اخرى.

فيما جرى فصل خدمات الغاز الطبيعي عن المنطقة، إضافة إلي فصل خدمات التيار الكهربي عن موقع الحادث تمهيدا للسيطرة على الحريق.

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وقامت قوات الأمن بإخلاء المصنع من العمال فضلا عن فرض كردون أمنى فى محيط الحريق، ويعمل رجال الحماية المدنية على منع انتشار السنة اللهب الى المناطق المجاورة.

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