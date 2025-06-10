مطلب شعبي بإطلاق اسم البطل خالد عبد العال على قريته بالدقهلية

طالب أهالي وشباب قرية المصادرة التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية الجهات المعنية وعلى رأسهم اللواء المحافظ طارق مرزوق بإطلاق اسم الشهيد البطل خالد عبد العال على القرية بدلا من إسم المصادرة تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتضحيته الجليلة في سبيل إنقاذ الآخرين.

مطلب شعبي بإطلاق اسم الشهيد البطل خالد عبد العال على القرية تخليدًا لذكراه

وأكد محمد عبد الغني شادي أن الشهيد البطل خالد عبد العال، الذي قدّم روحه دفاعًا عن الآخرين يُعد رمزًا للفداء والبطولة، ويستحق أن يُخلد اسمه ليكون قدوة للأجيال القادمة، مشيرين إلى أن إطلاق اسمه على القرية سيكون عربون وفاء واعتزاز من مجتمعه المحلي.

انسجامًا مع التوجه الوطني لتكريم البطل خالد عبد العال وتخليدا لبطولته

وشدد الأهالي على أن هذا الطلب يأتي انسجامًا مع التوجه الوطني لتكريم البطل خالد عبد العال وتخليدا لبطولته لتظل في الذاكرة، داعين المسئولين في الدولة إلى الاستجابة السريعة لمطلبهم، واعتبار ذلك جزءًا من رد الجميل له والذي ضحى بنفسه من أجل إنقاذ الآخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.