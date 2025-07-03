الخميس 03 يوليو 2025
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إدارة بني عبيد التعليمية بالدقهلية تكرم العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية (صور)

تكريم اوائل بني عبيد
تكريم اوائل بني عبيد بالدقهلية في الشهادة الاعدادية، فيتو

كرمت إدارة بني عبيد التعليمية، في محافظة الدقهلية  تحت قيادة  أشرف الغرباوي مدير الإدارة، وعلي صبري البهلول وكيل الإدارة  العشرة الأوائل على مستوى الإدارة في امتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٥م، وذلك بديوان عام الإدارة.

 

إدارة بني عبيد التعليمية في الدقهلية  تكرم العشرة الأوائل في امتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٥

 

وذلك تنفيذا ً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتعليمات المهندس  محمد فؤاد الرشيدي  مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وبسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية

 

 

وشهد التكريم حضور لفيف من القيادات التعليمية بالإدارة عنهم  ثروت أبو العلا مدير التعليم الثانوي وشريف فرج مدير التعليم الإعدادي ومحمد عبد الغني شادي مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة  كما حضر التكريم أيضا ً  أولياء الأمور الطلاب المتفوقين علي مستوي الإدارة  حيث تم توزيع شهادات التقدير  على الطلاب المتفوقين العشرة الأوائل وسط أجواء من الفخر والفرح.

من جانبه هنأ  اشرف الغرباوي  مدير إدارة بني عبيد التعليمية الطلاب وأولياء أمورهم قائلا ً  :"اليوم نحتفل بثمار الجهد والمثابرة. أبناؤنا المتفوقون هم عماد المستقبل، ونفخر بأن مدارس بني عبيد تزخر بهذه الكوكبة المشرّفة. نعدهم بأن نواصل دعمهم وتهيئة المناخ المناسب ليكونوا في مصاف النابغين."

وأكد " مدير تعليم بني عبيد " على أهمية دور الأسرة والمعلمين في دعم العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التفوق لا يأتي مصادفة، بل نتيجة تعاون مستمر بين جميع أطراف المنظومة.

وفى ذات السياق شكر أولياء الأمور الحاضرين للتكريم  إدارة بني عبيد التعليمية  على دعمها المستمر وأن  هذا التكريم يُعد لفتة طيبة تعكس اهتمام الإدارة التعليمية بتحفيز الطلاب وتقدير جهودهم  حيث أدخل التكريم البهجة والسرور لقلوبهم وقلوب أبنائهم كما يعزز في نفوسهم قيمة الاجتهاد والتفوق."

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