الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

استخراج جذور أشجار من شبكة مياه بمنطقة الـ 40 فدان في الإسماعيلية (صور)

جانب من الأعمال،
جانب من الأعمال، فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من تطهير شبكات المياه من جذور الأشجار بمنطقة الـ 40 فدان بالقنطرة شرق، والتي كانت تؤثر علي ضعف وصول المياه لقرية الأبطال والمناطق المجاورة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين. 

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تلقي بلاغات من الأهالي

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن الشركة تلقت بلاغًا من الأهالي عن ضعف مياه الشرب بمنطقة قرية الأبطال والمناطق المجاورة، على الفور انتقلت فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمنطقة، وعمل مجسات وتم اكتشاف انسداد في خط المواسير بمنطقة لـ 40 فدان المؤدي لمنطقة قرية الأبطال والمناطق المجاورة بجذور الأشجار وتم تطهير الخط بالكامل واستخراج تلك الجذور، وتم والمرور علي المشتركين والتأكد من وصول المياه لمنازلهم بمعرفة رجال شبكه مياه القنطره شرق. 

جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو

تطهير وغسيل جميع الخطوط 

وأكد رئيس مجلس إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم تطهير وغسيل لجميع خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية بقرية الإبطال والمناطق المجاورة الخط بالكامل، كما تم فنيو الشبكات بالقنطرة شرق بالمرور علي المواطنين بالمنازل والتأكد من وصول المياه الي منازلهم، بالإضافة الي أخذ عينات عشوائية من دار العبادة والمقاهي والمنازل لعمل التحاليل المطلوبة للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية طبقًا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها. 

 

جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو

ضخ كميات مياه إضافية 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على استمرار زيادة ضخ كميات مياه الشرب المنتجة من محطات إقليم القناة، " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، لتصل إلى آخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات وخاصة الفرعية في القرى، وذلك تيسيرا على المواطنين ونتيجة لزيادة استهلك المياه خلال فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات حرارة الجو.

جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه هناك بيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية لعمل التحليل المطلوبة يوميًا، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك للاستمرار في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية القنطرة شرق مياة القناة جذور أشجار السويس

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