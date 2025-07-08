انطلاق فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

تنطلق بعد قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والتي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025 كأول مبادرة وطنية تنافسية؛ لتحفيز الابتكار وتنفيذ مشروعات للتنمية الشاملة بالأقاليم الاقتصادية السبعة بجمهورية مصر العربية، بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومجتمع الصناعة والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية، بتمويل قدره مليار جنيه،

وتهدف المبادرة إلى دعم الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار من أجل التنمية المجتمعية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنمية المجتمعية من خلال الشراكة بين الجهات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه قد تم فتح باب التقدُّم للمبادرة يوم ١٨ فبراير الماضي.

المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر٢٠٣٠، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي٢٠٣٠، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال)، بهدف أن تكون وسيلة للتنمية الشاملة المستدامة.

تحالف وتنمية هي مبادرة رئاسية، وتحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وقد خصصت الوزارة مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، موضحًا أن كلمة تحالف وتنمية اختصارًا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ المبادرة من خلال التحالفات الإقليمية السبعة التى أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي ارتكزت على 3 محاور (استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر)، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت بإنشاء لجنة من الحكماء للتخطيط، ضمت جميع المنظومات الأخرى بجانب الجامعات الحكومية.

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