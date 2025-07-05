التفاصيل الكاملة لانطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. التعليم العالي توضح الخطوات.. قائمة بالكليات المتاحة بها.. وهذه الأوراق المطلوبة عند التقديم

تنسيق الجامعات 2025، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 12/ 7 /2025 حتى يوم الخميس الموافق 24/ 7 /2025.

وأعلن الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أعدت دليلًا إرشاديًّا يتكون من (سؤال وجواب) ويتضمن كافة الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات التي تساعد الطلاب على معرفة الإجراءات التفصيلية لاختبارات القدرات.

وفيما يلي نستعرض أبرز التساؤلات وإجاباتها:

س1: كيف يتم التسجيل لاختبارات القدرات؟

يقوم الطالب بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي:

س2: من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات في هذه المرحلة؟

التقديم لأداء اختبارات القدرات متاح للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2025 في هذه المرحلة، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام ( 5 - 3) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك عقب ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

س3: ما الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور).

كليات علوم الرياضة (بنين وبنات).

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

أولًا.. الفنون الجميلة "شعبة الفنون"بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوبالوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

ثانيًا.. الفنون الجميلة "شعبة العمارة" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا –أسيوط - المنصورة).

س4: ما خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على شبكة الإنترنت؟

يقوم الطالب باختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع من هنـــــــــــــا.

يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس

سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة له، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المُحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لمدة يومين متتاليين).

عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة الإيصال، ويشمل أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

س5: كيف يتم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات؟

تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المُخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

س6: هل يحق للطالب الراسب دخول اختبارات القدرات مرة أخرى؟

تُجرى اختبارات القدرات في المواعيد المُقررة مرة واحدة فقط، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى في نفس التخصص، ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجته من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

س7: كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبار القدرات الخاص به؟

سيعرف ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والذي يُحدد للطالب موعد الاختبار ومكانه.

س8: ما التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أداءه اختبار القدرات؟

ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

ممنوع نهائيًّا تصوير الاختبار، وسيعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال قام بتصوير أي اختبارات أو قام بنشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

س9: ما موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات؟

في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه، على الطالب الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية، وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المُحددة من قبل مكتب التنسيق.

س10:هل يمكن إعادة فتح باب التقدم لأداء امتحانات القدرات بعد إغلاقه؟

بعد إعلان نتائج الكليات وإعلان الحد الأدنى لا يسمح بإعادة فتح امتحان القدرات، نظرًا لأنه تم تحديد حد أدنى للكلية أو التخصص.

س11: هل يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالعام الماضي التقدم لاختبارات القدرات لهذا العام؟

لا، حيث إن التقديم لاختبارات القدرات لهذا العام يكون مقتصرًا على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 فقط.

س12: هل يحق للطلاب الذين لديهم امتحانات "الدور الثاني" التقدم لأداء اختبارات القدرات لهذا العام؟

يحق لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لعام 2025 التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني، علمًا بأن التقديم لن يُتاح مرة ثانية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات، وأماكن أداء اختبارات القدرات في كل كلية.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير أماكن أداء اختبارات القدرات 2025.

أماكن أداء اختبارات القدرات 2025

أولًا: اختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

(أ): (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالأتي:-



أماكن أداء اختبارات القدرات فنون جميلة شعبة فنون

(ب): اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالآتي:-

أماكن أداء اختبارات القدرات فنون جميلة شعبة عمارة

ثانيًا: اختبارات كليات الفنون التطبيقية وتؤدي الاختبارات كالآتي:-

أماكن أداء اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

ثالثًا: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

رابعًا: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

أماكن أداء اختبارات كلية التربية الفنية حلوان

خامسًا: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:

يؤدي طلاب محافظات بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان الاختبارات بكلية التربية الفنية بالمنيا.

سادسًا:اختبارات كليات علوم الرياضة وتؤدى الاختبارات كالآتي:

القاهرة – الجيزة (بنين)- كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم

القاهرة – الجيزة (بنات) -كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين- بنات)- كلية علوم الرياضة ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: (كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير) "بنين" كلية علوم الرياضة للبنين بأبي قير

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق: (كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير)"بنات" كلية علوم الرياضة للبنات بفلمنج

مطروح (بنين) - كلية علوم الرياضة للبنين بمطروح

المنيا (بنين – بنات) - كلية علوم الرياضة بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات) - كلية علوم الرياضة بأسيوط

الوادي الجديد(بنين – بنات)- كلية علوم الرياضة بالوادي الجديد

قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) - كلية علوم الرياضة بقنا

سوهاج (بنين – بنات) - كلية علوم الرياضة بسوهاج

أسوان (بنين – بنات) - كلية علوم الرياضة بأسوان

الغربية(بنين - بنات) - كلية علوم الرياضة طنطا

أماكن أداء اختبارات علوم الرياضة ببعض المحافظات

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير- أشمون – منوف – الشهداء(بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بمدينة السادات

المنوفية ماعدا مدينة السادات(بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بشبين الكوم

الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة(بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالزقازيق

دمياط (بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بدمياط

بورسعيد بالإضافة إلى مركزي (المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهلية (بنين– بنات) كلية علوم الرياضة ببورسعيد

الإسماعيلية بالإضافة إلى مركز(الصالحية الجديدة) التابعة لمحافظة الشرقية (بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بالإسماعيلية

السويس – جنوب سيناء(بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بالسويس

كفر الشيخ(بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بكفر الشيخ

بني سويف( بنين – بنات ) كلية علوم الرياضة ببني سويف

الفيوم(بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بالفيوم

الدقهلية بما فيها مركزي "المطرية – المنزلة" (بنين - بنات) كلية علوم الرياضة بالمنصورة

شمال سيناء(بنين– بنات) كلية علوم الرياضة بالعريش

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