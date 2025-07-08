الثلاثاء 08 يوليو 2025
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رياضة

إجراء قرعة دوري المحترفين بمشاركة 18 ناديًا اليوم

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تجري لجنة مسابقات القسم الثاني بقيادة سيد بخيت، اليوم الثلاثاء، قرعة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني المجموعة الأولى” بمشاركة 18 ناديًا.

 

وقرر اتحاد الكرة بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.

 

 

أندية دوري المحترفين 2025-2026

1- بلدية المحلة

2- أسوان

3- السكة الحديد

4-الاتصالات

5- طنطا

6- المنصورة 

7- الترسانة 

8- القناة

9- بروكسي

10- الداخلية

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- راية

14- ديروط

15- لافيينا

16- الانتاج الحربي

17- مالية كفر الزيات

18- مسار

 

 كان مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من ١سبتمبر المقبل بدلًا من الموعد المحدد سلفًا.

 

جاء هذا القرار استجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

 

 

وأكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته بما يحقق مصلحة جميع الأندية ويضمن سلامة عناصر اللعبة.

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