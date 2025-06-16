دوري المحترفين، الكشف عن جهاز فريق الإنتاج الحربي بالموسم الجديد

دوري المحترفين، أعلن نادي الإنتاج الحربي اتفاقه مع محمد عطية المدير الفني الأسبق لأبو قير للأسمدة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بالنادي وذلك لموسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥ في إطار سعي النادي الي مواصلة العمل الجاد لاستعاده مكانته في الدوري الممتاز.

جهاز الانتاج الحربي

واختار محمد عطية جهازه الفني المعاون علي النحو التالي:

أسامة محمد مدرب عام

عبد الرحمن فاروق مدرب عام

حمادة السيد مدرب حراس مرمى

معتز محروس مدرب مساعد

دكتور: حازم حامد مخطط أحمال

ونجح فريق الإنتاج الحربي في حسم التأهل إلى مسابقة دوري المحترفين عن مجموعة القاهرة والقناة بعد التعادل مع نظيره فريق النصر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من دورة الترقي السداسية.

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