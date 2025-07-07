تفاصيل قرعة مجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني، أجريت اليوم الإثنين قرعة المجموعة الثالثة (أ - ب) لدورى القسم الثانى ب بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومجدي الشيخ عضو اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبي الأندية.

وتضم مجموعتي بحري 30 ناديًا، تم توزيعها إلى مجموعتين فرعيتين أ وب.

وشهدت القرعة مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الأولى.

وجاءت قرعة الجولة الأولى للمجموعة الفرعية ( أ ) عن التالي:

بني عبيد ضد بيلا

بايونيرز ضد كوم حمادة

شربين ضد سمنود

اتحاد نبروه ضد بسيون

منية النصر ضد كفر الشيخ

دكرنس ضد الشنواني

صيد المحلة ضد شباب تلا

ميجا سبورت باي

بينما أسفرت مواجهات المجموعة الفرعية (ب) عن التالي:

دلفي ضد الحرية

الأولمبي ضد اصحاب الجياد

زهور مطروح ضد ألعاب دمنهور

بدر ضد الهلال المطروحي

ابو المطاطير ضد سبورتنج

اسكندريه للبترول ضد الحمام

المجد السكندري ضد طلائع الأسطول

الرجاء باي

ومن المقرر بعد نهاية دوري القسم الثاني يلتقي اول المجموعة أ مع اول المجموعة ب في مباراتين ذهاب وإياب ويتأهل صاحب المركز الاول لمسابقة دوري المحترفين بالموسم الجديد.

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