ما قدروش يتنفسوا، إسعاف شخصين تعرضا للاختناق أثناء مرورهما بمحيط سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس ، تعرض شخصان تصادف مرورهما بمحيط سنترال رمسيس للاختناق أثناء تصاعد ألسنة النيران بقوة في حريق سنترال رمسيس بعد مرور نحو 8 ساعات على اندلاع الحريق، الذي امتد ليطال مكاتب إضافية داخل المبنى، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من محاولة السيطرة عليه، وتصاعدت الألسنة في محيط الحريق.

وعلى الفور قدمت سيارة إسعاف الدعم اللازم لهما وتم إسعافهما علي الفور.

وما زالت قوات الحماية المدنية تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الحريق.

وارتفع عدد المصابين في حريق سنترال رمسيس، إلى 39 شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وامتد الحريق، الذي نشب في وقت سابق وتمت السيطرة عليه جزئيًّا، إلى مكاتب إدارية جديدة داخل المبنى، ما يزيد من حجم الخسائر.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخدمات مرورية على كوبرى 6 أكتوبر لمكافحة ألسنة اللهب الجديدة.

وكان الحريق اندلع عصر أمس وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

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