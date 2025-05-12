تبدأ من 25 إلى 240 جنيهًا، أسعار وأشكال الأحواض الزراعية (فيديو وصور)

وسط ألوان الزهور الزاهية، والعبير الأخّاذ الذي يملأ أركان معرض زهور الربيع داخل المتحف الزراعي بالدقي، تبرز الأحواض والأُصص (الأقصاري) الذين يُضفون على النباتات أناقة، وعلى الحدائق والنوافذ ترتيبًا وسحرًا خاصًا.

فلا تكتمل حديقة منزلية، أو سطح بسيط، أو حتى شرفة صغيرة دون حوض زرع يناسب المكان والنبتة، ويعكس ذوق صاحبها.

عبد العال محمد، صاحب إحدى الشركات المتخصصة في مستلزمات الزراعة البلاستيكية، هو أحد العارضين المخضرمين المشاركين في المعرض منذ عام 2005.

يقف عبد العال في جناحه المليء بألوان وأشكال متعددة من الأحواض البلاستيكية، يشير إلى إحداها ويقول: "الأحواض دي مش بس للحُطّ فيها نبات، دي جزء من ديكور البيت. عندنا تشكيلات بأحجام مختلفة، من الصغير اللي ينفع للنوافذ، لحد الكبير اللي يناسب الحدائق العامة أو الشركات".

تنوع في الأشكال والأسعار

يوضح عبد العال أن الأسعار تبدأ من 25 جنيهًا فقط للحوض الصغير، وتصل إلى 240 جنيهًا بحسب الحجم والخامة والشكل. "فيه مستطيل، وفيه مدور، وفيه المزخرف وفيه السادة... علشان نرضي كل الأذواق"، هكذا يشرح.

ويضيف: "بعض الأحواض مزوَّدة بأنظمة صرف صغيرة، وبعضها مناسب للتعليق على الشرفات أو الأسطح. عندنا كمان تشكيلات بتتناسب مع النباتات المعلقة ونباتات الزينة الداخلية، اللي زاد الطلب عليها بشكل كبير بعد ما الناس بقيت تحب تهتم بالزرع جوه بيوتها".

الإقبال مرتبط بالإجازات والمرتبات

أما عن الإقبال، فيقول عبد العال: "الإقبال بيكون متفاوت، لكنه دايمًا بيزيد أيام العطلات الأسبوعية والرسمية. كمان بداية كل شهر بتكون فترة نشطة، لأن الناس بتبدأ تصرف المرتبات وبيكون عندهم فرصة يشتروا حاجات كانوا مأجلينها. ده سلوك معروف، واحنا بنتجهز له كويس".

ويُشير إلى أن جمهور المعرض متنوع بشكل كبير: "بنقابل أسر، شباب، كبار في السن، ستات بيوت، أصحاب شركات، مهندسين زراعيين، ناس من كل الفئات... الزرع بيجمع الناس كلها، والكل محتاج القصاري".

معرض زهور الربيع... مهرجان أخضر بامتياز

بدأ معرض زهور الربيع في نسخته الثانية والتسعين هذا العام في موقعه الجديد داخل المتحف الزراعي بالدقي، بعد أن اعتاد الناس على إقامته لسنوات طويلة داخل حديقة الأورمان بالجيزة. ويمتد المعرض من 19 أبريل حتى 19 مايو 2025، يوميًا من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، دون توقف.

يُعد المعرض الأقدم من نوعه في الشرق الأوسط، إذ انطلق لأول مرة عام 1934، ويُعتبر مناسبة سنوية لعرض كل ما يتعلق بعالم الزراعة، من نباتات وزهور، وحتى معدات الزراعة، وتنسيق الحدائق، واللاندسكيب، وأدوات الري، والقصاري، والبذور، والأسمدة، وغيرها.

وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركة قوية من الشركات الصغيرة والأسر المنتجة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن جهود الوزارة في تمكين المرأة اقتصاديًا ودعم الحرف اليدوية والمنتجات البيئية، إلى جانب تنظيم راقٍ ومداخل مخصصة للزوار، وساحات عرض واسعة تسهّل الحركة والتسوق.

أهمية القصاري... وظيفة وجمال

تكمن أهمية الأحواض الزراعية في أنها لا تؤدي وظيفة واحدة، بل تجمع بين الجانب العملي والجمالي.

فهي تحفظ التربة، وتُسهل الري والتصريف، وتُحد من نمو الحشائش، وتسمح بنقل النباتات بسهولة داخل وخارج المنزل. كما أنها تُضفي لمسة ديكورية خاصة، خاصة عند اختيار ألوان وأشكال تتماشى مع ديكور المكان.

عبد العال يؤكد أن هناك وعيًا متزايدًا لدى الناس بأهمية الزراعة المنزلية، لا سيما بعد جائحة كورونا التي جعلت الكثيرين يعيدون اكتشاف متعة الزرع، والعلاقة بين الإنسان والطبيعة.

يقول: "الناس بقت تحب تحط زرع في بيتها مش بس علشان الشكل، لكن كمان علشان الراحة النفسية. وكل زرعة محتاجة حوض يناسبها علشان تعيش وتكبر".

صناعة تتطور وذوق يتغير

في السنوات الأخيرة، تطورت صناعة مستلزمات الزراعة بشكل كبير، خاصة مع دخول التصميم الحديث و"الهاند ميد" في شكل الأحواض.

يقول عبد العال: "دلوقتي الزبون بيدوّر على الشكل الجذاب زي ما بيدوّر على الجودة. علشان كدا بنطور باستمرار، وبندرس السوق، وبنقدم ألوان جديدة وأحجام غير تقليدية".

ويختم حديثه قائلًا: "معرض الزهور مش بس فرصة للبيع، ده كمان فرصة نعرف الناس علينا، ونسمع ملاحظاتهم، ونشوف الجديد في السوق. وأنا بشارك فيه من ٢٠٠٥، وسعيد إن التنظيم السنة دي رائع، والمكان في المتحف الزراعي أدّى طابع تراثي جميل".

القصاري... تفاصيل صغيرة بأثر كبير

مهما كانت مساحة المكان، ومهما كان نوع النبات، فإن القصاري تظل جزءًا أساسيًا من رحلة الزراعة. هي الوعاء الذي يحتضن الجذر، ويحميه من الظروف، ويُضفي على المكان نظامًا وجمالًا. وفي معرض زهور الربيع 2025، تجدها بجميع أشكالها، من الكلاسيكي إلى العصري، من البسيط إلى المزخرف، في انعكاس واضح لذوق المصريين وتطور صناعاتهم الزراعية.

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