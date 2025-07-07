بعد ساعات من حريق سنترال رمسيس، بنك مصر يعتذر لعملائه عن تأثر بعض الخدمات

حرص بنك مصر على تقديم اعتذار لعملائه على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بسبب تأثر بعض خدمات البنك.

وقال البنك في رسالة نشرها على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نعتذر لتأثر بعض الخدمات المقدمة خلال الفترة الحالية، ونقدر تفهمكم ونتطلع إلى خدمتكم.

وجاء ذلك بعد ساعات من حريق سنترال رمسيس وتأثر العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعانت قوات الحماية المدنية بخراطيم المياه الخاصة بمبنى مؤسسة جريدة الأهرام، لمساعدتهم في السيطرة على حريق سنترال رمسيس المشتعل منذ عدة ساعات.

وكانت شركة الشرب بالقاهرة الكبرى، أمدت رجال الإطفاء بسيارات مياه لاستكمال عمليات السيطرة على حريق مبنى سنترال رمسيس، وعدم انتقال النيران للطوابق الأخرى من المبنى.

وتمركزت 12 سيارة إطفاء و2 سلم هيدروليكى بمحيط حريق سنترال رمسيس بوسط المدينة وسط محاولات من رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران المشتعلة في المكان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتبين اندلاع النيران الحريق أعلى المبنى ويحاول رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران المشتعلة في المكان.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي والغاز لحين الانتهاء من عمليات إخماد حريق بالطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس ليتم محاصرة النيران لمنع امتداده لباقي الطوابق.

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