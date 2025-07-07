مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

يبحث الكثيرون عن مزايا فتح حساب المرتبات في بنك مصر.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن فوائد ومزايا حساب المرتبات في فروع البنك كالآتي:

مميزات الحساب:

حساب جارى بدون مصاريف فتح حساب.

مصاريف كشف حساب 5 جنيهات كل 3 شهور.

قبول الإيداعات والسحب النقدي.

يمكن إعادة تغذية الحساب لأكثر من مرة في الشهر الواحد (مرتب – حافز – مكافآت).

التعامل مع خلال أكبر شبكة فروع في مصر.

الاطلاع على رصيد الحساب من خلال آلات الصرف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر دون أي تكلفة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج كشف حساب لحظي مجانًا عن طريق ماكينة الصراف الآلي

إصدار بطاقة تحمل علامة الفيزا إلكترون أو الماستر إلكترونيك (بمميزات السحب والشراء).

إمكانية استخراج دفتر شيكات على الحساب.

إمكانية إصدار بطاقات إضافية على الحساب.

سهولة الاستفادة من خدمة بنك اون لاين والخدمة الصوتية 19888 والتي تمكنك وبطريقة آلية من:

الاستعلام على أرصدة الحسابات

الاستعلام على جميع الحركات داخل الحساب

إمكانية فتح حسابات فرعية وبجميع العملات والتحويل بينها.

التمتع بخدمات FAWRY لسداد المدفوعات والفواتير على ماكينة الصراف الآلي وخدمة التحويل بين الحسابات المختلفة داخل البنك.

إضافة الرواتب بنفس يوم العمل عند إرسال الملف المالي والتحويل قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

الاجراءات المطلوبة لفتح الحساب:

القيام بتوقيع عقد اتفاق تقديم الخدمة وفتح حساب جارى خاص بالمرتبات لدى أي من فروع بنك مصر يتم تغذيته شهريًا بمرتبات العاملين.

يتم تزويد الشركة ببرنامج إلكتروني يعمل على أى جهاز حاسب آلى لتشغيل رواتب السادة العاملين ويتم تدريب المسئول بالشركة على تطبيقاته مجانا.

حساب المرتبات ذو العائد بفروع البنك النمطية

هو حساب جاري ذو عائد مميز يحتسب يوميًا على رصيد نهاية اليوم وفقًا لنظام الشرائح ويضاف لحساب العميل شهريًا أي أنه يجمع بين مزايا حساب التوفير والحساب الجاري.

الفئة المستهدفة:

العملاء الأفراد العاملين بالجهات المتعاقدة مع البنك لتحويل المرتبات

سمات الحساب:

لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب

الحد الأدنى لاحتساب العائد 3,000 جم

عائد تنافسي يحتسب يوميًا على رصيد نهاية اليوم ويضاف للحساب شهريًا

سهولة التعامل على الحساب من خلال السحب والإيداع على مدار اليوم

إمكانية اصدار دفتر شيكات وبطاقة خصم فوري على الحساب لتسهيل المعاملات

سهولة التعامل على الحساب من خلال خدمة الانترنت وتطبيق الموبايل البنكي

اشتراك مجاني في خدمة كشف الحساب الالكتروني E-Statement

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