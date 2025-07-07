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الشرقية: أرقام بديلة للإسعاف بعد تعطل الخط الساخن بسبب حريق سنترال رمسيس

عطل فني بسنترال رمسيس،فيتو
عطل فني بسنترال رمسيس،فيتو

أعلنت محافظة الشرقية عن تعطل الخط الساخن (123) المخصص لخدمة الإسعاف، نتيجة عطل فني مفاجئ ناتج عن حريق اندلع عصر اليوم في سنترال رمسيس، مما تسبب في توقف الخدمة بشكل مؤقت وأثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في حالات الطوارئ.

بعد تعطل خط الطوارئ 137، صحة الفيوم تخصص أرقاما مؤقتة لتلقي البلاغات والاستغاثات

وحرصًا على سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات العاجلة، ناشدت المحافظة الجميع بسرعة التواصل مع غرفة عمليات الشرقية عبر الأرقام التالية لحين عودة الخدمة:

📞 0552361281
📞 0552361268
📞 0552362769
📞 0552361269
📞 0552362761
📞 0552361283
📞 0552339339

فرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها

وأكدت محافظة الشرقية أن فرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي حوادث أو حالات طبية حرجة، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لإصلاح العطل وإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

ودعت المحافظة المواطنين إلى الاحتفاظ بالأرقام البديلة واستخدامها فقط في الحالات العاجلة والضرورية حتى عودة الخط الساخن 123 إلى العمل بشكل طبيعي.

واندلع حريق بسنترال رمسيس عصر اليوم ما تسبب في عطل فني مفاجئ، أدى إلى تعطل الاتصال بالرقم (123) الخاص بخدمة الإسعاف، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في الحالات الطارئة.

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