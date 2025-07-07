مصر ضيف شرف بمعرض كراكاس الدولي للكتاب 2025

تشارك جمهورية مصر العربية ضيف شرف في معرض كراكاس الدولي للكتاب لعام 2025، الذي يُعقد في الفترة من 3 إلى 13 يوليو 2025، لتُسجل بذلك سابقة كونها أول دولة عربية تحظى بهذا الشرف في تاريخ المعرض. تأتي هذه المشاركة في إطار احتفالات البلدين بمرور خمسة وسبعين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وكراكاس، مؤكدة عمق الروابط التاريخية والثقافية بينهما.

شهد افتتاح المعرض حضورًا رفيع المستوى، يتقدمهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي حرص على أن يكون الجناح المصري وجهته الأولى، تقديرًا لمكانة مصر الثقافية والحضارية. وقد رافقه في جولته معالي وزير الثقافة المصري، الأستاذ الدكتور أحمد هنو، مما يعكس الأهمية المزدوجة – الثقافية والدبلوماسية – لهذه المشاركة. ويعكس هذا الحضور الشخصي من الرئيس الفنزويلي ومرافقته لوزير الثقافة المصري، عمق التنسيق بين الجهات الثقافية والدبلوماسية في البلدين، ويؤكد على أن هذه الفعالية تعد حدثًا سياسيًّا وثقافيًّا بارزًا.

وعقد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة المصري، لقاءً رسميًّا مع نظيره الفنزويلي، بحضور السفير المصري وعدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، وتركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر وفنزويلا، مستفيدين من مكانة مصر كضيف شرف في المعرض. يهدف هذا اللقاء إلى تفعيل برامج التبادل الثقافي والمعرفي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الفنون، الآداب، الترجمة، وحفظ التراث، بما يثري المشهد الثقافي في البلدين ويعزز التفاهم الحضاري المشترك.

75 عامًا من العلاقات المصرية الفنزويلية

يحتفي المعرض بمرور 75 عامًا على تأسيس العلاقات الرسمية بين القاهرة وكراكاس، والتي تعد من أقدم العلاقات العربية اللاتينية. يؤكد هذا الاحتفاء على أهمية الدبلوماسية الثقافية كأداة مكملة للدبلوماسية السياسية، لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب. وتعد استضافة مصر كضيف شرف بداية لمرحلة جديدة من التفاعل الثقافي والحضاري بين البلدين، خاصة وأن فنزويلا كانت من أوائل دول أمريكا اللاتينية التي دعمت القضايا العربية. يمكن البناء على هذا الإرث لتعزيز الروابط الثقافية والعلمية من خلال النشر والترجمة والبحث العلمي المشترك.

ويُبرز تصميم شعار المعرض لهذا العام هذا التلاقي الثقافي، حيث جاء على هيئة هرم مصري تتوسطه الشمس المصرية، مع زخارف وألوان لاتينية مميزة، ليكون تجسيدًا بصريًا للاندماج الثقافي بين الحضارتين. كما صُمم شعار خاص للاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات المصرية الفنزويلية.

وبهذه المناسبة، أقامت السفارة المصرية حفلًا احتفالًا بمشاركة مصر كضيف شرف وبالتزامن مع اليوم الوطني، تم خلاله تكريم عدد من الشخصيات المصرية وقيادات وزارة الثقافة. وقد حضر الحفل وزير الخارجية الفنزويلي، مما يؤكد أهمية الحدث في تعزيز الروابط الثنائية.

الجناح المصري مرآة للهوية الحضارية ورسالة ثقافية متعددة الأبعاد

جسّد الجناح المصري في المعرض هوية مصر الحضارية الأصيلة، من خلال تصميمه الذي يجمع بين الرمزية المصرية القديمة وعمقها التاريخي، والبساطة المعاصرة التي تعكس حيوية الثقافة المصرية الحديثة.

وضم الجناح مجموعة غنية من الإصدارات لمؤسسات ثقافية عريقة مثل الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة. تنوعت هذه الإصدارات لتشمل الآداب المصرية والعربية، والفنون، والدراسات الفكرية لكبار المفكرين المصريين، وقُدمت باللغتين العربية والإسبانية لضمان وصولها لأوسع شريحة من الجمهور اللاتيني.

لم يقتصر العرض على المطبوعات، بل امتد ليشمل معروضات بديعة من صندوق التنمية الثقافية، تضمنت فنون النسيج المصري اليدوي ومجموعة واسعة من الحرف اليدوية المصرية التقليدية، التي تجسد الإبداع والمهارة المتوارثة. عكس هذا الحضور "التراث المُعاش" الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية والثقافة المصرية الأصيلة، مقدمًا بذلك صورة شاملة ومتكاملة للحضارة المصرية الخالدة.

مصر تحاور الثقافة اللاتينية

شهد المعرض إقامة العديد من المحاضرات والندوات الفكرية المتخصصة قدمها نخبة من الأساتذة والمفكرين المصريين البارزين، أثرت الحراك الثقافي للمعرض:

الدكتور أحمد زايد، تناول دور مكتبة الإسكندرية الإقليمي والدولي ومكانتها الثقافية، ومشاريعها العلمية والثقافية الطموحة.

الدكتور أسامة طلعت، قدم ندوة حول الحضارة المصرية عبر العصور، مركزًا على الحضارتين الإسلامية والقبطية، ودور هذا الإرث في صياغة هوية مصر الحالية، متناولًا رحلة العائلة المقدسة.

الإعلامي سيد جبيل، استعرض تجربته في الإعلام المحايد والموضوعي، الذي يركز على رصد وفهم مواقف الدول وتبسيط القضايا الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة.

المعماري حمدي السطوحي، قدم قراءة ثقافية متعمقة في العمارة التقليدية المصرية، محللًا دلالاتها الحضارية وقيمها الجمالية.

كما أُقيمت قراءة نقدية وشعرية لأعمال الكاتب والشاعر طارق وليم صعب، النائب العام لجمهورية فنزويلا، مما أضاف بعدًا آخر للتبادل الثقافي. يُتوقع أن تشهد قاعة مصر في المعرض فعاليات ولقاءات ثقافية إضافية خلال الأيام القادمة. يمثل هذا الحضور الأكاديمي والثقافي البارز في أمريكا اللاتينية خطوة محورية نحو تأسيس منصة دائمة للحوار الثقافي البناء، وتزداد أهميته في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بدراسات ما بعد الكولونيالية، وهو مجال تمتلك فيه مصر رصيدًا فكريًا وتاريخيًا غنيًّا.

زيارات رسمية للجناح المصري وأمسية السفارة

شهد الجناح المصري زيارات رفيعة المستوى من مسؤولين فنزويليين بارزين، منهم نائب رئيس الجمهورية، والنائب العام، والمدعي العام، ووزير الثقافة الفنزويلي، مما يعكس الأهمية التي توليها فنزويلا للحضور المصري.

كما نظمت السفارة المصرية في كراكاس أمسية جامعة بين الدبلوماسية والثقافة، حضرها وزير الخارجية الفنزويلي ولفيف من السفراء والوفد المصري. تخللت الأمسية عروض ثقافية واحتفال خاص بذكرى ثورة 30 يونيو، مما جسد المزيج الفريد بين البعدين السياسي والثقافي للهوية المصرية.

الكتب المصرية بالإسبانية والعربية

أهدى وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد هنو، الرئيس نيكولاس مادورو كتابين قيمين عن الحضارة المصرية باللغة الإسبانية. كما حرصت الوزارة على توفير مطبوعات متنوعة للأطفال، وكتب متخصصة في علم المصريات، بالإضافة إلى إصدارات تتناول المكونات الدينية في الثقافة المصرية. تمثل هذه المطبوعات رمزية ثقافية مهمة، تضع الإرث والفكر المصري في متناول الجمهور الناطق بالإسبانية والدارسين للغة العربية في أمريكا اللاتينية.

حيث أصبح الجناح المصري نقطة جذب رئيسية في المعرض، حيث حرص الزوار على التقاط الصور داخل أروقته المزينة بالنقوش والرموز الحضارية. وقد نجحت وزارة الثقافة المصرية في التعبير عن ذاتها الثقافية بصورة جامعة من خلال مشاركتها كضيف شرف في معرض كراكاس الدولي للكتاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.