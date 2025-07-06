متحف "نجيب محفوظ" يطلق العدد الأول من نشرته الإلكترونية

فى إطار أعمال تطوير الأداء الجارية بمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، الكائن بتكية محمد أبو الدهب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدى السطوحى، أصدر المتحف نشرته الصحفية الأولى بشكل إلكترونى؛ والتي تتضمن رصدًا لأهم الفعاليات التى احتضنها المتحف، وتسلط الضوء عليها.

ومن المقرر ان تتاح هذه النشرة على صفحة الفيس بوك الخاصة بالمتحف، وكذلك عبر الصفحات الرسمية التابعة لـصندوق التنمية الثقافية ووزارة الثقافة.

وفي افتتاحيته للعدد الأول من هذه النشرة، يحدد الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المتحف، أهداف هذه النشرة، قائلًا: "نطمح أن تكون حلقة وصل مفتوحة للنقاش، سواء عن سيرة نجيب محفوظ ومقتنياته التى يضمها المتحف، أو عن إبداعاته برصد الرؤى الجديدة والمتفاعلة مع مسيرة الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ (1911-2006)؛ حيث إننى وغيرى من الباحثين فى هذه السيرة، نرى أنه رغم خضوعها للكثير من الدراسات والأبحاث، إلا أنها لا زالت "سيرة مفتوحة"، تحتاج إلى المزيد من الجهد للكشف عنها".

جسر ما بين المتحف والجمهور العريض

ومن الأهداف الأخرى لهذه النشرة، حسبما ورد فى المقال الافتتاحى: "أعتقد –كذلك- أنها بمثابة جسر ما بين المتحف والجمهور العريض، الذى من حقه أن يشاركنا فى تحريرها، أو أن يمدنا بالأفكار التى يريد أن يراها متحققة فى برامج وفعاليات متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ".

يتضمن العدد الأول، عددًا من الفعاليات التى احتضنها المتحف خلال الفترة الماضية، ونطالع هذه العناوين: "مجلس إدارة الصندوق يجتمع بـمتحف نجيب محفوظ"، وهو الاجتماع الذى يأتى فى إطار الخطة الجديدة لمجلس إدارة الصندوق، فى أن يجتمع بأحد الأماكن الإبداعية التابعة للصندوق بشكل متوالى على مستوى الجمهورية.

وفى الصفحة الأولى، أيضًا: "أم كلثوم فى رحاب "المتحف"؛ حيث يكشف هذا الخبر قيام السيدة أم كلثوم بزيارة المتحف، ودار حوار بينها وبين الكاتب الصحفى طارق الطاهر عن والدها وسيرته.

وخصصت النشرة صفحتيها الثانية والثالثة عن الحدث الكبير الذى يشهده المتحف الآن، والذي يمتد حتى 19 يوليو، وهو معرض "الجمالية فى عيون عشاقها"، الذى يأتى فى إطار مبادرة صندوق التنمية الثقافية ومتحف نجيب محفوظ، بإطلاق موسم نجيب محفوظ القرائى الأول؛ حيث يكتب الفنان والأديب أحمد داوود المشرف على المعرض، كافة التفاصيل المرتبطة بهذا الحدث، ويلقى الضوء على الأعمال المشاركة فى محاوره الثلاثة: الجمالية، القراءة، متحف نجيب محفوظ.

أما الصفحة الأخيرة، فجاءت تحت عنوان "الكنز"، وتتضمن سيرة هذا المتحف، منذ أن كان فكرة، إلى أن أصبح حقيقة واقعة، وما يتضمنه من مقتنيات تروى تاريخ ومسيرة نجيب محفوظ، وما يتضمنه بالفعل من "كنوز" معرفية" ترتبط بنشأته والمراحل المختلفة المرتبطة بـ"نجيب محفوظ"، ويختتم هذا المقال بالتأكيد على "أن هذا المتحف بقاعاته المختلفة والمتنوعة، وكذلك بمركز إبداعه، يمثل حافزًا لتتبع مسيرة محفوظ ورصدها، لتكون نموذجًا حيًا جديرًا بالدراسة والتأمل للأجيال الحالية".

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