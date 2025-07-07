"مقامات" يحتفي بتجربة مايسة عبد الغني في بيت الغناء العربي

في إطار جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية لترسيخ تقاليد الارتقاء بالوعي الثقافي ودعم رموز الإبداع الجاد، يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في الثامنة مساء الخميس الموافق 10 يوليو، أمسية جديدة من صالون "مقامات"، وذلك بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي.

تحمل الأمسية عنوان "د. مايسة عبد الغني... أنامل يعشقها القانون"، وتُخصص للاحتفاء بتجربة أكاديمية وفنية متميزة، تمثّلها الدكتورة مايسة عبد الغني، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عين شمس، وعازفة آلة القانون. تجمع عبد الغني بين البحث العلمي الرصين في مجال التشريعات الجنائية، والممارسة الفنية الرفيعة، لتقدم نموذجًا فريدًا للاندماج بين التخصص الأكاديمي والحس الموسيقي.

يشارك في اللقاء الفنان د. ماجد سرور، الأستاذ بمعهد الموسيقى العربية، وأحد أبرز العازفين على آلة القانون في العالم العربي، حيث يتناول الحوار الجوانب التفاعلية بين الموسيقى والقانون، وتأثير الفن على تكوين الشخصية الأكاديمية.

كما تتضمن الأمسية فقرة موسيقية يقدمها المطرب محمد شوقي وفرقته، حيث يقدم مختارات من الأعمال الغنائية الطربية، في امتداد حيّ للتجربة الفنية المطروحة في الحوار.

الصالون من إعداد وتقديم الناقدة د. إيناس جلال الدين، ويأتي ضمن سلسلة فعاليات "مقامات"، التي أُطلقت تخليدًا لاسم الفنان الكبير الراحل محسن فاروق، وتأكيدًا على الدور الحيوي الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية في دعم الفنون الجادة وتعزيز الحوار الثقافي بين التخصصات.

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