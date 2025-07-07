التنمية الثقافية تستضيف "الحديوى" بقبة الغورى الخميس المقبل

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بمركز إبداع قبة الغورى -بشارع الأزهر- بليلة محمدية في مديح خير البرية، الرسول الكريم "محمد" صلى الله عليه وسلم مع الحاكي في سيرة الهادي الشيخ محمود الحديوي يوم الخميس الموافق 10يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بدعم الفنون وإحياء التراث الموسيقي والإبتهالات الدينية.

ولد الشيخ "محمود الحديوي شيخون الشريف"في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بدأ الإنشاد الديني منذ الصغر وهو في المرحلة الابتدائية، وتأثر الحديوي بكبار المنشدين منهم فضيلة الشيخ "حسن قاسم"، والشيخ محمد عمران، والشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ سيد النقشبندي.

عمل "الحديوي" كمحكم ومدرب لفن الإنشاد والابتهالات وعلم المقامات وعلم الصوت في برنامج منشد العرب، وهو عضو عامل بنقابة قراء القرآن الكريم وعضو عامل بنقابة الإنشاد الديني، كما شارك في عدة احتفالات دولية وعربية في عدة دول منها تركيا والسعودية والكويت وفرنسا.

يأتي ذلك ضمن رؤية فنية تهدف إلى ترسيخ الهوية الثقافية والدينية، وتعزيز حضور الإنشاد كفن راقٍ يحمل رسالة روحية وإنسانية سامية.

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