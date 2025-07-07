كل ما تريد معرفته عن ياسين مرعي صفقة الأهلي المنتظرة

أتم النادي الأهلي تعاقده مع ياسين مرعي مدافع فاركو ولاعب الزمالك السابق، وذلك بعد الحصول على توقيعه لمدة خمسة مواسم، حيث ينهي الأهلي في الوقت الحالي إجراءات قيد اللاعب بشكل رسمي تمهيدًا لإعلان الصفقة.

وكان نادي فاركو أعلن رسميا رحيل لاعبه ياسين مرعي، عن صفوف الفريق، وذلك تمهيدا لانتقاله إلي النادي الأهلي، لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من هو ياسين مرعي صفقة الأهلي المنتظرة؟

يعد ياسين مرعي، صاحب الـ23 عاما، من أبرز الأسماء الصاعدة في الدوري المصري، وقد بدأ مسيرته الكروية داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك عام 2016، قبل أن يحظى بفرصة التصعيد للفريق الأول في عام 2020 تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ورغم مشاركته في 3 مباريات فقط مع الفريق الأول، تمت إعارته إلى نادي فاركو في سبتمبر 2021، قبل ان يقوم مسؤولو فاركو بتفعيل بند الشراء النهائي مقابل 4 ملايين جنيه، لينتقل اللاعب بشكل نهائي.

ويمتاز ياسين مرعي بمرونته التكتيكية، حيث يجيد اللعب كقلب دفاع، وظهير أيسر، وكذلك كلاعب وسط دفاعي.

وخلال رحلته مع فاركو، شارك مرعي في 60 مباراة رسمية حتى الآن، أحرز خلالها هدفين أمام كل من البنك الأهلي وغزل المحلة، وصنع هدفا وحيدا أمام إنبي، دون أن يتلقى أي بطاقة حمراء.

لاعبون لعبوا للزمالك ثم انتقلوا للأهلي

وبذلك، ينضم المدافع الشاب إلى قائمة اللاعبين الذين سبق لهم الدفاع عن ألوان الزمالك قبل ارتداء القميص الأحمر، ومن أبرزهم: رضا عبد العال، مجدي طلبة، نادر السيد، إسلام الشاطر، طارق السعيد، محمد صديق، المعتز بالله إينو، هاني العجيزي، صبري رحيل، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، ياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، إمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد رضا وأحمد السيد زيزو.

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