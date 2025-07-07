مصطفى يونس: الأهلي بيتي ولن أسكت على ما يحدث داخله.. استبعدوا ابني عشان يقطعوا رجلي من النادي.. حسام غالي من أرجل الناس والرئيس القادم للقلعة الحمراء

تصدر مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي السابق، محركات البحث بعد تصريحاته النارية ضد مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب، حيث فتح النار على بعض الأوضاع داخل النادي، وخصّ بالذكر عدة مواقف مثيرة حول إدارة الفريق وبعض القرارات الداخلية.

تصريحات مصطفى يونس عن النادي الأهلي

في لقائه مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "الكلاسيكو"، تحدث مصطفى يونس بكل صراحة عن علاقته بمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي والسابق، مؤكدًا أنه كان من المقربين بشدة من محمود الخطيب وحسن حمدي، مشيرًا إلى أنه كان أحد الأعمدة الأساسية لهما في فترات سابقة.

وفي حديثه عن العلاقة بينه وبين الأهلي، قال مصطفى يونس: "أكتر حاجة بتعصبني هي النادي الأهلي، وحبي له، وخوفي عليه لأنه بيتي من حقي أخاف عليه".

وأضاف يونس أن ارتباطه العاطفي بالنادي يجعله دائمًا يشاهد ما يحدث داخل جدران الأهلي بعين ناقدة، لا يقبل أن يكون هناك أي تقصير.

وأوضح يونس أنه لا يسعى للظهور الإعلامي أو الحصول على "الشو" عبر هجومه على إدارة الأهلي، قائلًا: "مصطفى يونس لوحده تريند، أنا الابن البار للأهلي، ولا يجرؤ أحد على التشكيك في ذلك".

وأكد أن علاقته بالأهلي تتجاوز المصالح الشخصية، مستذكرًا تعليمه من صالح سليم، الذي كان يرى أن حب الأهلي لا يأتي من المصالح بل من الوفاء والتضحية للنادي.

استبعاد نجل مصطفى يونس من ناشئي الأهلي

وكشف مصطفى يونس عن سبب استبعاد ابنه من قطاع الناشئين في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن القرار كان نابعًا من تعليمات الإدارة، قائلًا: "مشوا ابني من ناشئي الأهلي بقرار فتحي مبروك بتعليمات من الإدارة، عشان يقطعوا رجلي من النادي".

وأضاف يونس أنه منذ وجوده داخل النادي كان يعرف الكثير من التفاصيل من العاملين في كل الأقسام، حيث كان يسمع من العديد منهم عما يحدث في الكواليس.

وأشار مصطفى يونس إلى أنه كان يتساءل عن سبب ضم ثلاثة لاعبين ناشئين بمبالغ ضخمة تصل إلى 10 ملايين جنيه، ليتم تركهم في الموسم التالي دون أي فائدة.

وقال: "مدرب ابني كلمني وقال لي: متزعلش، والله القرار مش قراري".

واقعة لا تُنسى مع حسام غالي

وانتقل مصطفى يونس للحديث عن واقعة مثيرة حدثت مع حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث كشف عن موقف جرى بين غالي وبعض أعضاء مجلس الإدارة في أحد الاجتماعات، وصفه بـ"المؤثر".

وقال مصطفى يونس: "حسام غالي من أنضف الناس في النادي الأهلي، من أجدع الناس ومن أرجل الناس، وهو رئيس المستقبل للنادي الأهلي".

وأضاف يونس: "في يوم من الأيام، دخل حسام غالي وقالهم في مجلس إدارة الأهلي: (واحد اتنين تلاتة)، مش هقول قال إيه، لكن قالوله: عاجبنا (مع السلامة)، وضرب الباب برجله وخرج".

ورفض يونس الإفصاح عن تفاصيل أكثر حول الواقعة، مؤكدًا أن كل من في النادي يعرف القصة كاملة.

موقف يونس من الفتنة بين الأهلي والزمالك

في ختام تصريحاته، تناول مصطفى يونس ما يُثار في الإعلام حول الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن هذه الخلافات الإعلامية باتت تثير القلق داخل الوسط الرياضي.

وقال: "الفتنة دلوقتي على الأهلي والزمالك، الناس بتقول إني محسوب على الزمالك، بس فاروق جعفر وحسن شحاتة كانوا بيحللوا على قناة الأهلي، وكل واحد يشتغل في المكان اللي يحبه".

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