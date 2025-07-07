بيكنباور مصر، محطات مهمة في مسيرة مصطفى يونس بعد هجومه على مجلس الأهلي

تصدر مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد هجومه على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في تصريحات أثارت جدلا واسعا، داخل الوسط الرياضي.

محمود الخطيب ومصطفي يونس، فيتو

موهبة يونس تنطلق من ناشئي الأهلي

مصطفى يونس صاحب الـ72 عاما، ولد في 25 ديسمبر 1953، حيث انطلقت رحلته مع كرة القدم عندما انضم إلى صفوف النادي الأهلي وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 1972-1973، ضمن الجيل الذهبي تحت قيادة المدرب المجري الأسطوري هيديكوتي.

مصطفي يونس، فيتو

تاريخ عريق رفقة الأهلي

مصطفى يونس أسم لمع سريعا رفقة النادي الأهلي، حيث شكل حجر أساس في المنظومة الدفاعية للقلعة الحمراء، حيث كان من أبرز المساهمين، في تتويج المارد الأحمر بـ 12 بطولة، بينها 7 ألقاب دوري ممتاز، و3 بطولات كأس مصر، إلى جانب بطولتين أفريقيتين.

وكان أبرز إنجازاته القارية تتويج الأهلي بأول لقب في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا عام 1982، حين قاد الفريق للفوز على أشانتي كوتوكو الغاني في عقر داره، ثم عاد ورفع كأس أبطال الكؤوس الأفريقية عام 1984.

مصطفي يونس، فيتو

بيكنباور الكرة المصرية

لقب الخبراء مصطفى يونس بـ "بيكنباور الكرة المصرية"، تشبيها بالأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور، نظرا لما كان يمتلكه من تشابه مع النجم الألماني السابق.

كما تألق يونس مع منتخب مصر خلال حقبة السبعينيات، حيث قاد خط الدفاع بامتياز، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في نهاية موسم 1984-1985.

مصطفي يونس، فيتو

من المستطيل الأخضر إلى مجال التدريب

بعد الاعتزال، لم يبتعد مصطفى يونس عن كرة القدم، حيث دخل عالم التدريب في التسعينيات، وتولى قيادة عدة أندية داخل وخارج مصر، أبرزها: الهلال السوداني، أربيل العراقي، الأولمبي، دمياط، السكة الحديد، المصري البورسعيدي، كما تولى تدريب منتخب مصر تحت 21 عاما.

مصطفي يونس، فيتو

من التدريب إلي منبر الأعلام

كما اتجه إلى مجال الإعلام الرياضي، ليشتهر بآرائه الجريئة والمثيرة للجدل، والتي أثارت كثيرا من الجدل بين جماهير الكرة، خاصة جمهور الأهلي، رغم انتمائه التاريخي للنادي وكونه أحد أبرز رموزه، وذلك بسبب التصريحات النارية التي يطلقها بشأن النادي الأهلي.

مصطفي يونس، فيتو

وذلك فضلا عن ظهوره في حلقة له بأحد البرامج وهو مرتدي قميص نادي الزمالك الغريم التقليدي للأحمر، بالاضافة لظهور في أحدى الفترات في قناة الفارس الأبيض، مما جعله ينال انتقادات واسعة من قبل جماهير الأحمر.

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