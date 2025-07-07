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رياضة

أحمد حجازي بين قبول عرض الأهلي أو الاستمرار في حلم نيوم السعودي

أحمد حجازي، فيتو
أحمد حجازي، فيتو

تصدر أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، محركات البحث في مصر والسعودية أيضا بعد دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم اللاعب، من أجل تدعيم دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولا ينكر المقربون من أحمد حجازي أنه كان في وقت سابق يرغب في العودة مرة أخرى للنادي الأهلي خاصة بعد رحيله عن اتحاد جدة، ولكن كان المدير الفني السابق للنادي الأهلي مارسيل كولر يرفض الفكرة تماما بسبب السن.

الاستمرار مع نيوم السعودي 

 فيما ذكرت تقارير صحفية أن المدافع الدولي أحمد حجازي قرر الاستمرار مع نادي نيوم السعودي خلال الموسم الجديد، مغلقًا الباب أمام فكرة الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن مسؤولي النادي الأهلي تواصلوا مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة لاستطلاع موقفه من العودة إلى صفوف الفريق، إلا أن حجازي فضل البقاء في مشروع نيوم، متمسكًا بعقده الممتد مع النادي.

وأكد التقرير أن اللاعب لا يفكر حاليًا في خوض تجربة جديدة، ويرى أن استمراره مع “نيوم” يمثل الخيار الأنسب له على المستويين الفني والشخصي، خاصة في ظل رغبته في مواصلة المشوار مع الفريق الذي انضم إليه صيف العام الماضي قادمًا من نادي الاتحاد، بعد إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويأتي موقف حجازي في وقت يسعى فيه نادي نيوم لتدعيم صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للموسم المقبل، بعد التأهل إلى دوري روشن.

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