محافظة القاهرة: لا إصابات أو وفيات في حريق سنترال رمسيس

حريق رمسيس، تواصل قوات الحماية المدنية أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس بتواجد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وكافة الأجهزة المعنية.

ويجرى الآن السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات حتى الآن، والحريق نشب فى عدد من المكاتب الادارية بمبنى سنترال رمسيس.

يشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في مبنى سنترال رمسيس بشارع رمسيس بحي الأزبكية.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانى أخرى.



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