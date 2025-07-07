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حوادث

غلق شارع رمسيس بوسط القاهرة بسبب حريق سنترال رمسيس

مرور القاهرة يغلق
مرور القاهرة يغلق شارع رمسيس لحين انتهاء أعمال السيطرة

قررت الادارة العامة للمرور القاهرة ، إغلاق شارع رمسيس بوسط البلد مؤقتا لحين انتهاء أعمال السيطرة على حريق سنترال رمسيس، كما تمت أعمال فصل الكهرباء والغاز عن المبنى.

الحماية المدنية تنقذ 4 موظفين من داخل سنترال رمسيس

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة، ودفع الجهات المعنية إلى رفع حالة الطوارئ القصوى.

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ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ 4 موظفين علقوا داخل مكاتب مغلقة نتيجة انتشار النيران والدخان، بينما استمرت جهود الإطفاء في مكافحة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي طوابق المبنى.

كما أعلن مرفق الإسعاف عن إصابة 7 أشخاص باختناقات نتيجة الحريق، وتم التعامل معهم ميدانيًا، بعد الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

 والمحافظ ومدير الأمن يصلان لموقع الحريق

 

وارتفع عدد سيارات الإطفاء المشاركة في عمليات السيطرة إلى 10 سيارات إطفاء كاملة التجهيز، بالإضافة إلى خزان مياه استراتيجي، وسط تواجد أمني مكثف من قيادات مديرية أمن القاهرة.

ووصل إلى موقع الحريق محافظ القاهرة ومدير الأمن لمتابعة الجهود ميدانيًا، والإشراف على عمليات الإخلاء والإطفاء، في حين فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المبنى، وتم تنفيذ تحويلات مرورية لتيسير حركة سيارات الإطفاء واحتواء التكدسات في شوارع وسط البلد.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، في وقت تستمر فيه عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

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