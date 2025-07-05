معرض استعادي ضخم للفنان حمدي عبد الله بقاعة أفق الأحد المقبل

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في تمام السابعة من مساء غد الأحد الموافق 6 يوليو 2025، المعرض الاستعادي الكبير للفنان القدير الدكتور حمدي عبد الله، وذلك بقاعة أفق الملحقة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بالدقي.

وأبرز الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، التفرد الفني لحمدي عبد الله، مؤكدًا أن أعماله تتسم بـ"نسق مغلف بالغموض ورموز خاصة ومثيرة تفيض بحالة من السحر السريالي، يتخذها أداة للتعبير عن أفكاره ومشاعره".

وأشار قانوش إلى أن عبد الله "أستاذ يتمتع بخصوصية وتفرد في عالم الرسم، مما جعله أحد أبرز الأسماء الرائدة فيه".

وأوضح قانوش الدور الجوهري للخط في أعمال الفنان، إذ يعتبره "مكونًا أساسيًا يحيك به بخبرة واسعة عالمه الموازي، الذي يتسيده الأبيض والأسود".

وأضاف أن هذا العالم البصري "يحظى بمقومات وأسباب الإثارة الذهنية والوجدانية لدى المتلقي"، وهي سمة بارزة في مسيرة الفنان ومشروعه الفني الممتد لسنوات طويلة، حيث كان خلالها "مثالًا يُحتذى لأصالة المبدع وإخلاص الأستاذ المعلم".

وفي قراءتها الفنية لتجربة الفنان، تتوقف الدكتورة أمل نصر عند قدرة حمدي عبد الله على استكشاف "سحر الخط وقدرته على تشييد الممالك الخارقة"، مُشيرة إلى استمتاعه بهذه القدرة "بسعادة لا يدركها إلا العارفون بها".

ووصفت نصر خيال الفنان بأنه "قريب للمنحة الإلهية التي لا ينعم بها الكثيرون"، مؤكدة أنه "امتلك أيضًا مفاتيح بوابة سرية تنفتح على حلم متصل تغادره كائنات غابرة ليولد محلها مئات الكائنات يصنعون كل يوم حكايات جديدة". وتختتم نصر بأن الفنان "يسرد كل شيء" عن طريق هذا "الحلم المتصل".

من المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر كامل بقاعة أفق، الواقعة في 1 شارع كافور بالدقي. تفتح القاعة أبوابها للزوار يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

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