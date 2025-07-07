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رياضة

حسنى عبد ربه يوقع استمارة سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي (صور)

القيصر خلال التوقيع،
القيصر خلال التوقيع، فيتو

وقع كل من الكابتن حسني عبد ربه وزوجته استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، وذلك ضمن الحملة التي شنها أعضاء الجمعية العمومية ضد مجلس الإدارة الحالى بسبب الأوضاع التي يعاني منها النادي. 
 

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وتوجه العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لمقر النادي بالإسماعيلية لتوقيع استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، اعتراضا على الوضع المتردي الذي وصل إليه النادي.  

القيصر خلال التوقيع، فيتو
القيصر خلال التوقيع، فيتو
القيصر خلال التوقيع، فيتو 
القيصر خلال التوقيع، فيتو 

استياء من أعضاء الجمعية العمومية 

وعبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية عن استيائهم من الوضع المتردي للنادي وتأخر النادي وهبوطه بالدورى العام. 

القيصر خلال التوقيع، فيتو
القيصر خلال التوقيع، فيتو
القيصر خلال التوقيع، فيتو
القيصر خلال التوقيع، فيتو
القيصر خلال التوقيع، فيتو
القيصر خلال التوقيع، فيتو

معاناة الإسماعيلي من فقر الفكر

وأكد أحد أعضاء الجمعية العمومية أن الإسماعيلي يعاني من مدة طويلة من فقر الفكر لدى أعضاء مجلس الإدارة، وهذا ما دفع النادي للوضع المتردي للنادي من مديونيات متزايدة، وبيع للاعبيين دون معرفة الأموال التي تدخل وتخرج من النادي. 

وتساءل أحد أعضاء الجمعية العمومية أين ذهبت أموال النادي الإسماعيلي، وكيف لا يكون لدى النادي الإسماعيلي لجنة قانونية؟ لسؤالها عن وضع النادي القانوني والمادى؟ 
ولما لا يتم مكاشفة أعضاء الجمعية العمومية بكشف حساب النادي خلال الفترة الماضية؟ 
 

 

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