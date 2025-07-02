الإسماعيلي يفتح باب الترشح على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، فتح باب الترشح لانتخابات المقعدين الشاغرين بمجلس الإدارة.

جاء قرار المجلس بفتح باب الترشح للمقعدين، بعد استقالة محسن عبد المسيح، عضو مجلس الإدارة فوق السن، ومحمد جمال عضو مجلس الادارة تحت السن.

وقرر المجلس فتح باب الترشح بداية من يوم 7 يوليو ولمدة أسبوع على ان تنعقد الجمعية العمومية يوم 23 أغسطس المقبل.

استقالة محسن عبد المسيح

وعلى صعيد آخر، كان محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، أعلن استقالته من منصبه فى بيان رسمى عقب انتهاء موسم الدراويش بشكل رسمي بنهاية مباراة إنبى، التى حصل فيها الفريق الأصفر على برونزية كأس عاصمة مصر.

عبد المسيح: جماهير النادي الإسماعيلي العظيمة تتفهم موقفي

وجاء نص بيان محسن عبد المسيح كالتالي: "جمهور النادي الإسماعيلي العظيم أتصور أنها المرة الأولى التي يحرص فيها عضو مجلس إدارة النادي بتقديم استقالته من منصبه إلى جمهور النادي قبل تقديمها إلى النادي أو الجهة الإدارية، وذلك من خلال إيماني بأن جماهير النادي الإسماعيلي العظيمة سوف تتفهم موقفي بصورة سليمة، وتلك الجماهير هي التي صنعت اسم (سيحا) منذ انتقاله من نادي الشمس بمطلع الثمانينات إلى شمس شموس الأندية النادي الإسماعيلي العريق والكبير. ومن أجل ذلك قمت بترشيح نفسي لمجلس إدارة النادي واختارتني الجمعية العمومية كعضو بمجلس الإدارة، وكان لابد أن أرد الدين إلى الكيان وإلى جماهير النادي".

وأتم عبد المسيح بيانه قائلا: "أرجو أن يتقبل جمهور النادي الإسماعيلي العظيم اعتذاري عن عدم الاستمرار بمجلس إدارة النادي، وما ذكرته سلفا يؤكد أني لم أقفز من المركب بأي حال من الأحوال، وإنما حاولت بأقصى ما لديَّ أن أكون عند حسن ظن الجمهور والجمعية العمومية، وسأتقدم باستقالتي على الفور للقائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي وللجهة الإدارية. اشكركم جميعًا ودائما معا لخدمة النادي الإسماعيلي".

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