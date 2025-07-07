بعد سرقة مها الصغير للوحة الفنانة الدنماركية، المصريون يوجهون رسائل لأحمد السقا بشأن طليقته

فضيحة مها الصغير، وجه المصريون رسائل للفنان أحمد السقا، بعد الكشف عن سرقة الإعلامية مها الصغير للوحة الفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن، والتي رسمتها عام 2019 بعنوان "صنعت لنفسي أجنحة"، وأدعت مها الصغير أنها من قامت برسم هذه اللوحة.

رسائل المصريين لأحمد السقا بعد سرقة مها الصغير

وفور ظهور حقيقة سرقة مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، للوحة الفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن، قام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين، بتوجيه عدد من الرسائل لـ أحمد السقا، مؤكدين له أنه أسرع إنسان في التاريخ "جاله حقه"، وأن حقه جاء له من الدنمارك.

لوحة صنعت لنفسي أجنحة للفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن، فيتو



وجهت البلوجر نونا نون رسالة لأحمد السقا قائلة: "الدنيا دوارة يا نجم والحق عمره ما بيضيع.. ربك كبير وبيعرف يرد الاعتبار بطريقته"

بينما قال البلوجر مصطفى محمود: "ربنا كبير أوي يا أخي سبب الأسباب وجابلك حقك من الدنمارك".

وعلق البلوجر إيجي نيجر كولنج فقال: "أقلك على شيء.. أنت اتظلمت واصبر كمان وصدقني ربك شايف ومطلع على كل شيء وهيبرد قلبك بس أوعى تقول في مرة أنا هعرف أجيب حقي أو أنا هعمل، أنت بس أقف متفرج وشوف ربنا وهوا بيجيب لك حقك المتعة بتبقى أكثر بكثير".

يا سقا ربنا بيجيب الحق

أما البلوجر سمر عادل فقال في رسالتها لأحمد السقا: "أنت لو قعدت 100 سنه تفكر ترجع حقك ازاي عمرك ما كنت هتعرف تجيبه كده تدبير ربنا فوق تفكيرنا وتخيلنا ربنا كبير".

أحمد السقا وطليقته مها الصغير، فيتو



وقال البلوجر هاني محمد في رسالته لأحمد السقا بعد سرقة مها لـ لوحة الفنانة ليزا لاخ نيلسن: "يا سقا ربنا بيجيب الحق بس يا ريت ما تفكرش لا في الانتقام أو التشويه وكل مظلوم ربنا بيأخذ له بحقه بأشكال ثانية"

أما البلوجر رقية أمين فقالت: "ماذا بينك وبين الله يا أحمد السقا؟"

وردت البلوجر نوني محمود قائلة: "شوفت ربنا بيعمل ايه… ومن غير ما حد يجي جمبها..."

وسخرت البلوجر جاسمين عبد اللطيف قائلة: "مها الصغير بترسم دنماركي هايل"

وعلق البلوجر وحيد أحمد قائلًا: "أنت مفهمنا إنك عندك فرط حركة، لكن عندك فرط دعوة جديدة دي يا سقا"

السقا أسرع واحد جاله حقه في التاريخ

أما البلوجر ويل نوبليس فقال في رسالته التي وجهها لـ أحمد السقا: "الواحد شكله هيتضامن مع الفنان أحمد السقا.. مها الصغير طلعت مع منى الشاذلي تزيف وتقول إنها فنانة وبترسم لوحات وجابت رسمة لفنانة أجنبية من على الإنستجرام وزعمت أنها لوحة من لوحاتها! وطبعًا لأن مفيش حاجة بتستخبى، صاحبة اللوحة وصل لها الموضوع وكانت فضيحة كبيرة لدرجة أن منى الشاذلي نفسها كتبت بوست أشبه بالإعتذار على صفحتها.. الموضوع متوقفش عند اللوحة دي فقط! كل اللوحات التانية اللي ظهرت في البرنامج ومها الصغير زعمت أنها هي اللي رسمتهم كلها بلا استثناء لوحات مسروقة من الانترنت لفنان آخرين.. مستوى غير مسبوق من الزيف!"

مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية، فيتو

وقال البلوجر محمد تليمة "منى الشاذلي استضافت مها الصغير في البرنامج بتاعها مها حبت تعرف الناس أنها موهوبة بالفطرة ورسامة وذات نظرة ثاقبة تقوم تعرض صور مرسومة لسيدة دنماركية تدعى ليزا وتنسبها لنفسها.. وليزا تشوف الفيديو وتفضحها... ومنى الشاذلى اعتذرت عن الفيديو للسيدة ليزا ومسحته من جميع المنصات.. وهنا بقي نقدر نقول أحمد السقا أسرع واحد جاله حقه في التاريخ".

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