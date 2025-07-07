مها الصغير تتصدر التريند بسبب أزمة اللوحة المسروقة وياسمين الخطيب تفتح النار عليها

تصدر اسم الإعلامية مها الصغير، تريند “جوجل” في الساعات الماضية، وذلك بعد أزمة اتهما بسرقة لوحة الرسامة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، والتى تعرضت بعدها لانتقادات حادة من الجمهور.

في هذا السياق، كانت الدنماركية ليزا لاش نيلسون، وجهت استغاثة، بعد نسب الإعلامية مها الصغير لوحة من أعمال «ليزا» لنفسها، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم».

وكتبت ليزا لاش نيلسون، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»: «إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج تلفزيوني في مصر- بلد يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة- وسيكون أكثر تأثيرًا إذا ذكر اسمك بالفعل، لكن مها الصغير المذيعة والمصممة المشهورة نسيت تذكره، وبدلًا من ذلك تدعي أنها رسمت اللوحة» صنع لنفسي بعض الأجنحة«التي رسمهتا أنا في عام 2019- بما في ذلك أعمال 3 فنانين آخرين في برنامج منى الشاذلي الحواري، نسخ أعمال الآخرين هو شيء واحد، ولكن التقطت صورة للوحة الفعلية، التي صنعها شخص آخر، وأخذ الملكية العامة لها.. هذا جديد بالنسبة لي».

وأضافت: «مع ذلك اخترت أن أعتبرها مجاملة كبيرة أن مها الصغير تحب عملي جدًا، لدرجة أنها تريد فعلًا ارتكاب جريمة وفقًا للقانون المصري والدولي واتفاقية برن باستخدامها في الوسم والترويج لنفسها، لكن بما أن مها والأشخاص في القناة التلفزيونية يرفضون الرد على محاولاتي للاتصال بهم، حتى أتمكن من إبداء تقديري لهم، فسأغتنم هذه الفرصة لإعادة نشر اللوحة التي رأيتها عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم كـ رمز الكفاح من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم (أنا فخور به حقا).

واختتمت: «دعونا نقول بصوت عال: ليس من الجيد أن تأخذ العمل، وأن الآخرين عملوا بجد لإنشائه، واستخدامه للترويج أو كسب المال لنفسك دون دفع أو حتى تسجيل الفضل للمالك الأصلي، إنه ليس فقط انتهاكا للقانون ولكن أيضًا الشخص الذي وضع روحه ووقته في العمل، في نفس الوقت أود أن أذكر أنني أعطيت بوبي سبارو الإذن لاستخدام الصورة كغطاء لكتابها ببساطة لأن بوبي شخص جميل وطلبت مني بلطف».

“موقف منى الشاذلي”

ردت الإعلامية منى الشاذلي على اتهام الفنانة التشكيلية الدنماركية «ليزا لاش نيلسون»، لبرنامج «معكم» بالمشاركة في عرض لوحة نسبتها الإعلامية مها الصغير لنفسها، دون الرجوع إلى حقوق الملكية الحقيقة، بالإضافة إلى محاولتها للتواصل مع إعداد البرنامج لتوضيح الأمر، دون جدوى.

ونشرت منى الشاذلي صورة اللوحة عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، موضحة أن «ليزا» هي المالكة الأصلية للوحة، وليست مها الصغير كما تم عرضه في برنامجها؛ معلقة: «اللوحة من ابداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات».

“صدام ياسمين الخطيب”

على الجانب الأخر، دخلت الإعلامية ياسمين الخطيب، على خط أزمة قيام الإعلامية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا، الإستعانة بلوحات فنية لفنانة دنماركية تدعى Lisa Lach-Nielsen ونسبها لنفسها دون الإستئذان منها، في حلقتها الماضية في برنامج "معكم منى الشاذلي".

ونشرت ياسمين الخطيب صورة من لوحة "صنعت لنفسي أجنحة" للفنانة الدنماركية، وصورة نفسها من نفس اللوحة في حلقة مها الصغير ببرنامج "معكم"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك".

وكتبت ياسمين الخطيب، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "الكلام التالي لا علاقة له بأزمة الفنان أحمد السقا وطليقته مها الصغير، ولا يحمل أي هجوم متعمد على مها صغير، بل إني في حلقة الخميس الماضي من برنامجي «مساء الياسمين»، لُمت الفنانة فريدة سيف النصر بسبب هجومها على الصغير".

وأضافت: "أنا بكتب البوست ده بصفتي فنانة تشكيلية في المقام الأول، في بلاد -للأسف- لا تحترم حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، خصوصًا التشكيليين، اللي لوحاتهم بتتحول لأغلفة كتب وتيشرتات وبوسترات، دون استئذانهم!".

وتابعت: "مها الصغير قالت في لقائها مع منى الشاذلي إنها غاوية رسم، وعرضت بعض لوحاتها على الشاشة.. اللوحات كلها مسروقة منها لوحة لفنانة دنماركية اسمها Lisa Lach-Nielsen، ناشرة على إنستجرام صورة لوحتها صنعت لنفسي أجنحة المرسومة عام ٢٠١٩، وصورة نفس اللوحة من برنامج منى الشاذلي، وبتتعجب من البجاحة!".

وأكملت: "لو بتستبيحوا سرقة الأعمال الفنية قلدوها طب اطبعوها واعملوا شوية تعديلات، إنما تاخدوها سكرين شوت من على انستجرام!، يعني سرقة وبجاحة وكمان استسهال.. كده كتير!".

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