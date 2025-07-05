السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

كرة السلة، الأهلي يرفض المدرب المصري ويستعد لإعلان خليفة أوجستي بوش

أوجستي بوش، فيتو
أوجستي بوش، فيتو

كرة السلة، اقترب مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من إعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة السلة رجال، بعد رحيل المدير الفني الإسباني أوجستي بوش بنهاية الموسم المنقضي 2024/2025.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي استقر بشكل كبير على المدرسة الإسبانية لخلافة أوجستي بوش، وخلال ساعات سيتم إعلان هوية المدير الفني الجديد.

ورفض الأهلي مقترح تعيين مدير فني مصري لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، وتمسك بأن يكون المدرب الجديد يتمتع بسيرة ذاتية مميزة ومسيرة مزينة بالبطولات والألقاب.

وأعلن النادي الأهلي الثلاثاء، رسميًا في بيان عبر صفحته  الرسمية رحيل المدرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة رجال، موجها له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي.

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