الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة مصر والجزائر في نصف نهائي البطولة العربية

منتخب كرة السلة،
منتخب كرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الأول لكرة السلة سيدات بقيادة الإسباني جوليان مارتينيز، المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب الجزائر، في نصف نهائي البطولة العربية، المقامة حاليا في القاهرة.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الجزائر في الخامسة مساء، على مجمع الصالات المغطاة بمدينة نصر.

وفي الطرف الثاني تقام مباراة قوية بين منتخبي الأردن وتونس، تنطلق في السابعة مساء.

قائمة منتخب كرة السلة

وتضم القائمة كلا من: رضوی محمد، إنجي صلاح، عليا خالد، تمارا نادر، هالة الشعراوي، جنى السيد، فريدة وائل، ميرال أشرف، أسرار ماجد، مايا السيد، لیلی خالد، نورهان فؤاد، رنيم الجداوي، خديجة عثمان.

ويشارك في البطولة كل من: مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

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كرة السلة جوليان مارتينيز مباراة منتخب مصر أمام الجزائر الأردن وتونس البطولة العربية قائمة منتخب كرة السلة

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