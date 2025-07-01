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رياضة

رسميا، الأهلي يعلن رحيل مدرب فريق كرة السلة

أوجستي بوش، فيتو
أوجستي بوش، فيتو

كرة السلة، أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، رسميًا في بيان عبر صفحته  الرسمية رحيل المدرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة رجال، موجها له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي.

 الأهلي يبحث عن خليفة أوجستي بوش

بدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة السلة رجال، لخلافة الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني السابق.

وعلمت “فيتو” أن النادي الأهلي يدرس عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل خلافة أوجستي بوش.

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