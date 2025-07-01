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رياضة

تنس الطاولة، الأهلي يخسر أمام بتروجت في نهائيات دوري الرجال

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

تنس الطاولة، حقق فريق تنس الطاولة بنادي بتروجت فوزا مستحقا أمام الأهلي بنتيجة (3-0)، في الجولة الأولى من الدورة الثلاثية الفاصلة لحسم لقب دوري الرجال، المقامة حاليا  بمشاركة فرق الأهلي وبتروجت وإنبي، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ومثل الأهلي في مواجهة بتروجت اللاعبين يوسف عبد العزيز ومحمد البييلي وخالد عصر.

وتعرض يوسف عبد العزيز لاعب فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي لإصابة قوية على مستوى القدم، خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بتروجت بنهائيات الدوري الممتاز.

وتسببت الإصابة في انسحاب لاعب الأهلي من مباراته أمام لاعب بتروجت، حيث من المتوقع أن يغيب عن باقي مباريات المارد الأحمر في نهائي الدوري الممتاز اليوم.

منافسات الدورة الثلاثية الفاصلة

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات الدورة الثلاثية الفاصلة لتحديد بطل الدوري الممتاز، بمشاركة فرق الأهلي وبتروجت وإنبي، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقرر اللجوء إلى دورة مجمعة ثلاثية لتحديد بطل دوري رجال تنس الطاولة موسم 2024/2025، بعد تساوي الأهلي وبتروجت وإنبي في مجموع نقاط الدورتين المجمعتين الأولى والثانية.

جدول مباريات الدورة الثلاثية

ويأتي جدول مباريات الدورة الثلاثية كالتالي:

يلتقي بتروجت مع الأهلي في المباراة الأولى الساعة 11 صباحًا، ثم يواجه إنبي الفائز من المباراة الأولى الساعة 3 عصرًا، قبل أن يلتقي إنبي مع الخاسر من المباراة الأولى الساعة 7 مساءً، لتحديد بطل الدوري بشكل رسمي.

وكانت الدورة الأولى قد انتهت بتصدر إنبي الترتيب في المركز الأول، واحتلال بتروجت المركز الثاني، وجاء الأهلي ثالثًا، فيما أسفرت نتائج الدورة المجمعة الثانية عن تصدر الأهلي للمركز الأول، يليه بتروجت ثانيًا، ثم إنبي ثالثًا، ليتعادل الفرق الثلاثة في رصيد النقاط بواقع 38 نقطة لكل فريق كمجموع للدورتين.

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تنس الطاولة بتروجت الأهلي محمد البييلي خالد عصر يوسف عبد العزيز

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