تنس الطاولة، انطلاق الدورة الفاصلة لحسم لقب الدوري الممتاز

تنس الطاولة، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات الدورة الثلاثية الفاصلة لتحديد بطل الدوري الممتاز، بمشاركة فرق الأهلي وبتروجت وإنبي، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقرر اللجوء إلى دورة مجمعة ثلاثية لتحديد بطل دوري رجال تنس الطاولة موسم 2024/2025، بعد تساوي الأهلي وبتروجت وإنبي في مجموع نقاط الدورتين المجمعتين الأولى والثانية.

جدول مباريات الدورة الثلاثية

ويأتي جدول مباريات الدورة الثلاثية كالتالي:

يلتقي بتروجت مع الأهلي في المباراة الأولى الساعة 11 صباحًا، ثم يواجه إنبي الفائز من المباراة الأولى الساعة 3 عصرًا، قبل أن يلتقي إنبي مع الخاسر من المباراة الأولى الساعة 7 مساءً، لتحديد بطل الدوري بشكل رسمي.

وكانت الدورة الأولى قد انتهت بتصدر إنبي الترتيب في المركز الأول، واحتلال بتروجت المركز الثاني، وجاء الأهلي ثالثًا، فيما أسفرت نتائج الدورة المجمعة الثانية عن تصدر الأهلي للمركز الأول، يليه بتروجت ثانيًا، ثم إنبي ثالثًا، ليتعادل الفرق الثلاثة في رصيد النقاط بواقع 38 نقطة لكل فريق كمجموع للدورتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.