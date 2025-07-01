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رياضة

تنس الطاولة، انطلاق الدورة الفاصلة لحسم لقب الدوري الممتاز

دوري تنس الطاولة،
دوري تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات الدورة الثلاثية الفاصلة لتحديد بطل الدوري الممتاز، بمشاركة فرق الأهلي وبتروجت وإنبي، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقرر اللجوء إلى دورة مجمعة ثلاثية لتحديد بطل دوري رجال تنس الطاولة موسم 2024/2025، بعد تساوي الأهلي وبتروجت وإنبي في مجموع نقاط الدورتين المجمعتين الأولى والثانية.

جدول مباريات الدورة الثلاثية

ويأتي جدول مباريات الدورة الثلاثية كالتالي:

يلتقي بتروجت مع الأهلي في المباراة الأولى الساعة 11 صباحًا، ثم يواجه إنبي الفائز من المباراة الأولى الساعة 3 عصرًا، قبل أن يلتقي إنبي مع الخاسر من المباراة الأولى الساعة 7 مساءً، لتحديد بطل الدوري بشكل رسمي.

وكانت الدورة الأولى قد انتهت بتصدر إنبي الترتيب في المركز الأول، واحتلال بتروجت المركز الثاني، وجاء الأهلي ثالثًا، فيما أسفرت نتائج الدورة المجمعة الثانية عن تصدر الأهلي للمركز الأول، يليه بتروجت ثانيًا، ثم إنبي ثالثًا، ليتعادل الفرق الثلاثة في رصيد النقاط بواقع 38 نقطة لكل فريق كمجموع للدورتين.

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