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أسعار الدواجن اليوم السبت 5-7-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

سجلت اسواق الفيوم، ارتفاعا في اسعار   الفراخ  البيضاء، انتاج المزارع،  اليوم السبت،  بلغ 5 جنيهات، وتراوحت الاسعارا ما بين  70 و80 جنيها للكيلو فراخ بيضاء انتاج المزارع، بينما تراوحت اسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات مابين 65 و70 حنيها للكيلو، اما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها. 

وتراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 100 و120 جنيها،  واسعار البط المولر مابين 85، و95 جنيها للكيلو،   والبط المولى تربية بيتي 85 جنيه،والبط الفرنساوي  الابيض مابين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135  الي 140جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 100 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما اسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه   180  و 190 جنيها  وفي السوبر ماركت 210 جنيها،  وكيلو الاوراك مابين 75 و80 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 75 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس135  جنبها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه،  كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو كبدة صافى 110  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الاجنحة 55 جنيها، كيلو الهياكل 30 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

حالة الطقس غدا السبت 5 - 7- 2025 في محافظة الفيوم

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري. 

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