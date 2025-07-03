الخميس 03 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

قرار جديد بشأن مواعيد عمل متحف نجيب محفوظ

متحف نجيب محفوظ،
متحف نجيب محفوظ، فيتو

قرر المعماري حمدى السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية أن يمتد العمل بمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ لفترة مسائية، يومى السبت والأحد من كل أسبوع بدءا من شهر يوليو الجاري.

ووفقا لهذا القرار، يعمل المتحف في هذين اليومين على فترتين؛ الأولى من ٩ صباحا إلى ٢ ظهرا، والثانية من السادسة إلى العاشرة مساء، على أن يستمر العمل فى الأيام الأخرى كما هو الوضع حاليا، من التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرا، ما عدا يوم الثلاثاء "إجازة المتحف"، وذلك بهدف تنشيط الحراك الثقافي بالقاهرة التاريخية.

جاء هذا القرار لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الزوار للاطلاع على ما يضمه المتحف من مقتنيات نادرة، تروى سيرة ومسيرة الأديب العالمي نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الآداب عام ١٩٨٨، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لإتاحة الفرصة -كذلك- لإقامة المزيد من الأنشطة الثقافية والفنية والموائد المستديرة.

من جانبه أوضح الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المتحف، أن هذا القرار يأتي متسقا مع ما يشهده المتحف من طموح لجذب المزيد من الزوار والمترددين عليه، لاسيما بعد التوسع في مكتبته العامة، التي أصبحت تضم الآن أربع قاعات في الدور الأرضي، وما تشمله من كتب ومراجع في مختلف أنواع الفنون والثقافات، كما أن المتحف سيشهد في الفترة القادمة العديد من الورش المختلفة، في مجالات السينما والأدب والعمارة.

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قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي إبداع نجيب محفوظ مركز إبداع نجيب محفوظ نجيب محفوظ الكاتب الصحفي طارق الطاهر

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