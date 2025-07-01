الأمير طاز يحتضن أمسية موسيقية لفرقة "هنغني"

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر يوليو الجاري، ينظم قصر الأمير طاز بحي الخليفة، أمسية موسيقية لفرقة "هنغني" بقيادة الدكتور صلاح مصطفى، وذلك في تمام الثامنة مساء غد الموافق الأربعاء 2 يوليو.

تُقدم الفرقة خلال الأمسية باقة من الأغاني الطربية والمقطوعات الغنائية المختارة، في تجربة فنية تفاعلية تسعى إلى استعادة دور الفن الجاد في الارتقاء بالذوق العام، ومواجهة موجات الإسفاف من خلال مشاركة الجمهور في الأداء، وتقديم محتوى موسيقي يتسم بالرصانة والتنوع.

تقديم نموذج غنائي متكامل

تعود نشأة الفرقة قبل ٥ سنوات تحت مسمى "فِكرة"، حيث تضم الفرقة مجموعة من الأصوات الشابة، التي تلقت تدريبًا متخصصًا على مدار عام كامل، بهدف تقديم نموذج غنائي متكامل يجمع بين الجودة الفنية والانفتاح على الجمهور.

وقد سجلت "هنغني" خلال السنوات الماضية حضورًا مميزًا في عدد من الفعاليات الرسمية والثقافية، من بينها حفلات برئاسة الجمهورية، وجامعة القاهرة، فضلًا عن مشاركتها في فعاليات الشؤون المعنوية والعديد من الجهات الأخرى.

وأكد الفنان د. صلاح مصطفى أن توفير الدعم المؤسسي من قبل صندوق التنمية الثقافية كان حاسمًا في تمكين الفرقة من مواصلة مسيرتها، مشيرًا إلى أهمية دور المؤسسات الثقافية في رعاية المواهب وتوفير مناخ احترافي يليق بطموحات الفنانين الشباب، ويسهم في تعزيز دور القوى الناعمة للدولة.

يأتي هذا الحفل في سياق الفعاليات المنتظمة التي يشهدها قصر الأمير طاز، أحد أبرز المراكز الثقافية التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والذي يحتضن على مدار العام عددًا من الفعاليات الهادفة التي تربط بين التراث والحداثة، وتُسهم في تنشيط المشهد الثقافي في قلب القاهرة التاريخية.

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