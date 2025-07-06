حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان ( فيديو وصور)

شهد الطريق الإقليمي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية اليوم، حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وأتوبيس تابع لشركة دهانات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين أو ضحايا. وحتى اللحظة، لم تُصدر الجهات الرسمية بيانات تؤكد وقوع إصابات أو حالات وفاة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وجود أنباء عن وقوع إصابات جاري التحقق منها.

تصادم مروع بين سيارة نقل وأتوبيس شركة،فيتو

وتواصل الجهات المعنية متابعة تطورات الحادث، مع العمل على رفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية بشكل آمن ومنتظم.

تصادم مروع بين سيارة نقل وأتوبيس شركة،فيتو

حوادث طرق





وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

تصادم مروع بين سيارة نقل وأتوبيس شركة،فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه

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