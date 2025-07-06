إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق بلبيس – مسطرد

شهد طريق؛ بلبيس – مسطرد؛ أمام قرية المنير التابعة لمحافظة الشرقية، اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة 6 عمال

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجارٍ رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، فيما تباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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