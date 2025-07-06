الأحد 06 يوليو 2025
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ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة بالشرقية إلى 10 عمال

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

شهد طريق بلبيس – مسطرد أمام قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

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نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة 10 

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بأربع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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