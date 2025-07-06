ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة بالشرقية إلى 10 عمال

شهد طريق بلبيس – مسطرد أمام قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة 10

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بأربع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.