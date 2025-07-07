ابتكارات وطنية جديدة من «القومي للبحوث».. إنتاج مخصب زراعي مصري 100%.. تصنيع الخام الدوائي «السيليمارين».. بديل جديد لمعالجة مياه الصرف والمخلفات الصناعية.. وأقمشة طبية مضادة للبكتيريا والفيروسات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المركز القومي للبحوث يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالإنجازات التي حققها المركز خلال العام المالي 2024-2025، مؤكدًا أنها تعكس دوره الحيوي في دعم الصناعة، وتعزيز التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه الإنجازات تجسد قدرة المركز على تحويل المعرفة العلمية إلى حلول تطبيقية تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جهود الدولة لبناء اقتصاد معرفي متكامل يرتكز على الابتكار والإبداع كقاعدة أساسية للنمو والتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن من بين الإنجازات التي حققها المركز القومي للبحوث نجاحه في التوصل إلى مخصب حيوي لتنمية المحاصيل الزراعية، وهو منتج مصري 100٪، يتميز بسهولة التحضير والتطبيق، وعالي الكفاءة من حيث المردود الإنتاجي والاقتصادي، بالإضافة إلى إنتاج الخام الدوائي "السيليمارين" في مصر لأول مرة، وهو يدخل في صناعة نحو 40 مستحضرًا دوائيًا ومكملًا غذائيًا لعلاج أمراض الكبد، وكان يستورد بالكامل سابقًا.

وجاء ذلك ضمن مشروع بحثي مشترك ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بتنفيذ المركز القومي للبحوث، وبالتعاون مع شركة أتوس للصناعات الصيدلية من مجموعة سيكام التي ستتولى الإنتاج.

وأكد أيمن عاشور أن المركز القومي للبحوث نجح أيضًا في إنتاج بلاط مطاطي من مخلفات إطارات السيارات، والمواد البلاستيكية والزراعية، بالتعاون مع إحدى الشركات، يستخدم في صالات الألعاب، وحمامات السباحة كبديل محلي للمستورد، كما تم تصنيع خلايا شمسية، ومنزل يعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير منتج بحثي غذائي علاجي مفيد لأطفال التوحد، وبعض الأمراض الأخرى، وينتظر بدء إنتاجه قريبًا، وابتكار جهاز لتصنيع حبيبات المبيدات الحشرية للاستخدام الزراعي والمنزلي، بالإضافة إلى تطوير "فلوبا FloPA"، بديل محلي مبتكر لمعالجة مياه الصرف والمخلفات الصناعية، كما تم إنتاج أقمشة نسيج معالجة ضد البكتيريا والفيروسات للاستخدام الطبي في ملابس العمليات، وأقمشة للحماية من قرح الفراش، إلى جانب منتج بوليسترين يستخدم في صناعة الدهانات.

ومن بين الإنجازات التي حققها المركز، تحديث معرض المخرجات البحثية ليشمل أكثر من 200 منتج بحثي قابل للتطبيق، وتطوير واستكمال أعمال البنية التحتية في فرع المركز بمدينة السادس من أكتوبر، وفي مجال النشر العلمي الدولي، تصدر المركز القومي للبحوث المركز الأول في الإصدار الثالث لمؤشر(SCIMAGO) سيماجو للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، كما تم إدراج 102 من أعضاء هيئة البحوث بالمركز ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا عالميًا حسب بيانات Elsevier وجامعة ستانفورد، مع نشر 3212 بحثًا دوليًا في قاعدة بيانات سكوبس.

ومن جانبه، أشار الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث إلى أن المركز نفذ بالتعاون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار 21 مشروعًا خلال 2025، بالإضافة إلى 34 مشروعًا جاريًا، و14 مشروعًا تم التعاقد عليها منذ يوليو الماضي، كما شملت المشروعات البحثية 21 مشروعًا محليًا بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى 5 مشروعات دولية بالتعاون مع جهات تمويل أجنبية متنوعة.

وأضاف ممدوح معوض أن المركز القومي للبحوث قام بتوقيع 4 اتفاقيات دولية،و 17 اتفاقية محلية، بالإضافة إلى 7 اتفاقيات مع الجامعات المصرية، كما حصل حصل المركز خلال عام (2024/ 2025) على عدد 24 براءة اختراع منحت من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبذلك يرتفع إجمالي عدد البراءات الممنوحة للمركز خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى أكثر من 125 براءة اختراع، في مجالات حيوية تدعم أولويات الدولة في مجالات الصناعة، والطاقة، والغذاء، والصحة، والبيئة.

كما نظمت لجنة التنمية المجتمعية بالمركز عدة قوافل متنوعة شملت 13 قافلة طبية، و9 قوافل طب الأسنان، بالإضافة إلى 31 قافلة توعوية و6 قوافل بيطرية، كما نظمت وحدة المؤتمرات بالمركز 8 مؤتمرات دولية، و3 مؤتمرات محلية، إلى جانب 63 ورشة عمل و56 ندوة علمية، وذلك في مجالات الصناعات الإستراتيجية، التكنولوجيا الناشئة والعلوم المستقبلية، المياه، الطاقة، الزراعة والغذاء، الصحة والسكان، الخدمة المجتمعية، ورفع قدرات هيئة البحوث.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز القومي للبحوث أطلق النسخة الثانية من مبادرة "بديل المستورد"، التي تقدم منتجات بحثية صناعية عالية الجودة كبدائل محلية مصنوعة من خامات محلية، وتشمل المبادرة حلولًا تكنولوجية مبتكرة لمواجهة التحديات الصناعية والبيئية، ويضم معرض المركز أكثر من 200 منتج قابل للتطبيق من 14 معهدًا بحثيًا، تتميز باستخدام خامات محلية، وبراءات اختراع، وأفكار ابتكارية؛ مما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، تحت شعار "صنع في مصر".

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن المركز أطلق النسخة الثانية من مبادرة "أجيال" التي تستهدف طلاب الثانوية والجامعة والدراسات العليا؛ بهدف تطوير مهاراتهم الأكاديمية وتعزيز خبراتهم البحثية، وتتضمن المبادرة جلسات تفاعلية مع خبراء من المركز، وورش عمل تطبيقية داخل معامل المركز، بالإضافة إلى برامج متخصصة لطلاب المرحلة النهائية تشمل إعداد مشروع التخرج، كما تمنح شهادة معترف بها تدعم السيرة الذاتية، مع توقع إضافة مواد وأفكار جديدة في دورة صيف 2025، فضلا عن إطلاق النسخة الثالثة من جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف تنمية مهارات الأطفال، وتعزيز حبهم للعلم والمعرفة من خلال برامج تعليمية وتفاعلية مبتكرة.

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