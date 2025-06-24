"البحوث الطبية" يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الأهلية لتبادل الخبرات العلمية والبحثية

وقع اللواء طبيب محمد عبد السلام الجوهرى مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، بروتوكول تعاون لبناء قدرات الطلاب وإكسابهم مهارات وأساسيات البحث العلمى، والذى يأتى استمرارًا لحرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية من خلال التعاون المثمر مع مختلف الجامعات المصرية.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم المشورة الفنية والتطبيقية وتدريب الأطباء والطلاب والباحثين فى العديد من المجالات العلمية، وكذا تعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانيات المتاحة لدى كلا الجانبين.

تعزيز البحث العلمى المشترك

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمركز للارتقاء بمنظومة العمل البحثى لتواكب التطورات العلمية المتلاحقة فى مختلف المجالات الطبية.

كما أشار رئيس جامعة المنصورة الأهلية إلى أهمية هذا البروتوكول الذى يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز البحث العلمى المشترك وتطوير القدرات الأكاديمية والبحثية للباحثين؛ بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من ضباط مركز البحوث الطبية والطب التجديدى وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الأهلية.

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