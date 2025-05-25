الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المركز القومي للترجمة يحتفل بـ "يوم إفريقيا"، اليوم

يوم إفريقيا.فيتو
يوم إفريقيا.فيتو

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي اليوم الأحد الموافق ٢٥ مايو بـ "يوم إفريقيا" وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة.

احتفالية يوم إفريقيا


يسبق الاحتفال بـ "يوم إفريقيا" عدد من حفلات التوقيع الخاصة بأحدث الإصدارات عن الشأن الإفريقي والأدب الإفريقي أيضًا، وتبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا، سوف يتم توقيع الطبعة العربية لكل  من: كتاب "نهضة إفريقيا الزراعية" بحضور مترجمه الدكتور أسامة رسلان، و"تاريخ شعوب الصحراء الشرقية" بحضور مترجمه الدكتور عاطف معتمد، و"الكولونيالية الجديدة" بحضور مترجمه الدكتور علي الغفاري، و"حكايات شعبية من اللغة السواحيلية" بحضور مترجميه الدكتور عبد الحي أحمد سالم والدكتور إسلام فارس جبر.
يشارك في الاحتفالية مجموعة كبيرة من المترجمين الذين قدموا من خلال المركز مؤخرًا  إصدارات قيمة عن الشأن الأفريقي.
 

كما يقدم المركز القومي للترجمة خصم ٢٥% على جميع الإصدارات الخاصة بإفريقيا ابتداءُ من اليوم وحتى الثلاثاء الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٥.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي القومي للترجمة قاعة طه حسين يوم أفريقيا

الأكثر قراءة

زياد بهاء الدين يكشف معيار العدالة في قانون الإيجار القديم

أستاذ زلازل عن توقعات 25 مايو: فشنك (فيديو)

الأجندة الدولية تهدد الأهلي بحرمانه من الثنائي الأجنبي في كأس العالم للأندية

النيابة تستمع لأقوال طفل المرور بعد اعتدائه على طالب بعصا البيسبول في المقطم

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

من فيديو السخرية إلى مشهد الدماء.. “طفل المرور” يعود بواقعة جديدة تهز الشارع.. يعتدى على طالب بعصا بيسبول.. والضحية فى العناية المركزة لاشتباه في كسر بالجمجمة ونزيف داخلي

البحوث الإسلامية يعلق على تنبؤات حدوث زلازل وانفجارات غدا (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط أخطر عصابة للتنقيب عن الذهب بأسوان

خدمات

المزيد

أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم السبت 24-5-2025

أسعار الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 في عمان

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 2025.5.24

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

المزيد

انفوجراف

اطلب الإسعاف "أون لاين".. 7 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 25 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم من يحج ولا يزور النبي ﷺ هل هذا يُعد جفاء؟ يسري جبر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية