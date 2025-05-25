المركز القومي للترجمة يحتفل بـ "يوم إفريقيا"، اليوم

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي اليوم الأحد الموافق ٢٥ مايو بـ "يوم إفريقيا" وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة.

احتفالية يوم إفريقيا



يسبق الاحتفال بـ "يوم إفريقيا" عدد من حفلات التوقيع الخاصة بأحدث الإصدارات عن الشأن الإفريقي والأدب الإفريقي أيضًا، وتبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا، سوف يتم توقيع الطبعة العربية لكل من: كتاب "نهضة إفريقيا الزراعية" بحضور مترجمه الدكتور أسامة رسلان، و"تاريخ شعوب الصحراء الشرقية" بحضور مترجمه الدكتور عاطف معتمد، و"الكولونيالية الجديدة" بحضور مترجمه الدكتور علي الغفاري، و"حكايات شعبية من اللغة السواحيلية" بحضور مترجميه الدكتور عبد الحي أحمد سالم والدكتور إسلام فارس جبر.

يشارك في الاحتفالية مجموعة كبيرة من المترجمين الذين قدموا من خلال المركز مؤخرًا إصدارات قيمة عن الشأن الأفريقي.



كما يقدم المركز القومي للترجمة خصم ٢٥% على جميع الإصدارات الخاصة بإفريقيا ابتداءُ من اليوم وحتى الثلاثاء الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٥.



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