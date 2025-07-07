ترامب عن تأسيس حزب أمريكا: إيلون ماسك ينحرف عن مساره

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين على تشكيل حليفه السابق إيلون ماسك حزبًا جديدًا باسم “حزب أمريكا”، قائلا: “من السخافة أن يبدأ ماسك في تأسيس حزب تابع لطرف ثالث”.

وأكد الرئيس الأمريكي: "يؤسفني رؤية إيلون ماسك ينحرف تمامًا عن مساره".

وأضاف: "الحزب الجمهوري في وضع عظيم والديمقراطيين ضلّوا طريقهم، الأحزاب الثالثة دائمًا ما تفشل، لذا يمكنه الاستمتاع بذلك".

وفي ردود على أسئلة الصحفيين في مطار نيوجرسي حول الرسوم الجمركية، قال ترامب إنه قد يرسل 12 أو 15 رسالة بشأن الرسوم الجمركية اليوم الإثنين.

وكان رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، أعلن تشكيل حزب سياسي جديد تحت اسم “حزب أمريكا”، في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم الخريطة السياسية في الولايات المتحدة.

وأكد إيلون ماسك أن هدفه الأساسي من إطلاق الحزب السياسي، هو إعادة الحرية للشعب الأمريكي، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رسالة ماسك: كفى قيودًا على الحريات



وقال في منشور عبر منصة “إكس”: لقد حان الوقت لنستعيد أمريكا، أعلن اليوم تأسيس حزب أمريكا، ليعيد إليكم الحرية، وينهي عقودًا من الفساد والرقابة والتضليل.

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