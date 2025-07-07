الحوثيون: تصدينا بفعالية للهجمات الإسرائيلية وهذه الاعتداءات لن تثنينا عن دعم غزة

أكدت جماعة الحوثي في اليمن أن دفاعاتها الجوية تصدت بفاعلية لهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجبرت عددا من تشكيلاته الجوية على مغادرة الأجواء اليمنية.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان رسمي: "تصدت الدفاعات الجوية اليمنية بفاعلية للعدوان الإسرائيلي وأجبرت جزءا كبيرا من تشكيلاته على المغادرة، وذلك بدفعة كبيرة من صواريخ أرض جو محلية الصنع، مما تسبب في حالة كبيرة من الإرباك لدى طياري العدو وغرف عملياته".

وأضاف: "دفاعاتنا الجوية جاهزة وحاضرة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا بكل قوة واقتدار بإذن الله".

وختم بالقول: "تطمئن القوات المسلحة اليمنية شعبنا وأحرار أمتنا أنها بجهوزية عالية وقادرة بعون الله على التصدي للمعتدين، وأن هذه الاعتداءات لن تؤثر عليها أو على قدراتها العسكرية، وأن عمليات الإسناد لغزة وفلسطين ستستمر بوتيرة عالية، وسندافع عن بلدنا وأمتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله".

وكان وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس قد أعلن في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، انطلاق عملية "الراية السوداء" ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وهاجم جيش الاحتلال أهدافا تابعة للحوثيين في مواني الحديدة ورأس عيسى والصليف إلى جانب محطة الكهرباء رأس كتنيب.

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