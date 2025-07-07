الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون: تصدينا بفعالية للهجمات الإسرائيلية وهذه الاعتداءات لن تثنينا عن دعم غزة

المتحدث العسكري باسم
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، فيتو

أكدت جماعة الحوثي في اليمن أن دفاعاتها الجوية تصدت بفاعلية لهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجبرت عددا من تشكيلاته الجوية على مغادرة الأجواء اليمنية.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان رسمي: "تصدت الدفاعات الجوية اليمنية بفاعلية للعدوان الإسرائيلي وأجبرت جزءا كبيرا من تشكيلاته على المغادرة، وذلك بدفعة كبيرة من صواريخ أرض جو محلية الصنع، مما تسبب في حالة كبيرة من الإرباك لدى طياري العدو وغرف عملياته".

وأضاف: "دفاعاتنا الجوية جاهزة وحاضرة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا بكل قوة واقتدار بإذن الله".

وختم بالقول: "تطمئن القوات المسلحة اليمنية شعبنا وأحرار أمتنا أنها بجهوزية عالية وقادرة بعون الله على التصدي للمعتدين، وأن هذه الاعتداءات لن تؤثر عليها أو على قدراتها العسكرية، وأن عمليات الإسناد لغزة وفلسطين ستستمر بوتيرة عالية، وسندافع عن بلدنا وأمتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله".

وكان وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس قد أعلن في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، انطلاق عملية "الراية السوداء" ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وهاجم جيش الاحتلال أهدافا تابعة للحوثيين في مواني الحديدة ورأس عيسى والصليف إلى جانب محطة الكهرباء رأس كتنيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليمن جماعة الحوثى القوات المسلحة اليمنية غزة فلسطين موانئ الحديدة رأس عيسى محطة الكهرباء رأس كتنيب الراية السوداء

مواد متعلقة

الراية السوداء، إسرائيل تقصف السفينة جالاكسي ليدر في ميناء الحديدة باليمن (فيديو)

أول فيديو للغارات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة في اليمن

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا للحوثيين في مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى

وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو ألقى نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة والهجوم مستمر

الأكثر قراءة

إدوارد يكشف عن إصابته بالسرطان

مها الصغير في ورطة بسبب فنانة تشكيلية، اعرف التفاصيل

"الوطنية للانتخابات" تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لتيسير مشاركة الناخبين

بعد منح مهلة للحكومة، النواب يحسم اليوم تعديل قانون المهن الطبية

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

الأمور حسمت، الأهلي يحصل على توقيع مدافع جديد لمدة 5 مواسم

مسلسل حرب الجبالي 32، نقل والدة ثريا إلى المستشفى

شباب النواب تقر بند الـ8 سنوات وتحظر ترشح الأعضاء لمدة دورتين على ذات المنصب

خدمات

المزيد

تبدأ بمليون جنيه، تفاصيل وديعة الشركات في البنك الأهلي

حقوق الملكية الفكرية في مصر وفقا للقانون

ارتفاع الطماطم والكوسة والملوخية، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads